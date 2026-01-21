search
21.01.2026 09:32

Ζάκυνθος: Γεμάτο και παράνομο το όπλο που πήρε στο σχολείο ο 14χρονος (video)

21.01.2026 09:32
gun_9mm

Γεμάτο ήταν το όπλο που πήρε στο σχολείο του, στη Ζάκυνθο, ο 14χρονος, σπέρνοντας τον πανικό σε μαθητές και καθηγητές.

Ο ανήλικος το… κρέμασε στη ζώνη του και ξεκίνησε να περπατά στους χώρους του προαυλίου!

Το απίστευτο περιστατικό έγινε την Τρίτη (20.01.2026), όταν ο 14χρονος εμφανίστηκε στο σχολείο του, έχοντας κρεμασμένο στη ζώνη του, το πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», 9mm.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο ανήλικος πήρε το όπλο από το σπίτι όπου το είχε κρυμμένο ο πατέρας του.

Το όπλο σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ήταν και παράνομο καθώς έφερε αποξεσμένο σειριακό αριθμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το από που πήρε ή γιατί είχε στην κατοχή του παράνομο όπλο ο 39χρονος πατέρας ο οποίος είναι και δημοτικός υπάλληλος της Ζακύνθου.

Οι συμμαθητές του 14χρονου, με το που είδαν το πιστόλι, έτρεξαν στους καθηγητές του λέγοντας τα πάντα. Οι ίδιοι στη συνέχεια ειδοποίησαν τις αρχές οι οποίες προσήγαγαν τόσο τον ανήλικο όσο και τον πατέρα του.

Ο 39χρονος δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Ο γιος του, με εντολή της Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

