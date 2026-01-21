Παράταση για τις νέες ταυτότητες – Μέχρι πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύουν οι παλιές

Σημαντική ανάσα για χιλιάδες πολίτες που αδυνατούν να εκδώσουν εγκαίρως νέου τύπου αστυνομική ταυτότητα δίνει πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει παράταση στη χρήση των παλαιών δελτίων ταυτότητας για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες. Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ραντεβού και των καθυστερήσεων στη μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοποίησης.



Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξυμένη στην Αττική, όπου –σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας id.gov.gr– έως και τον Ιούλιο δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού σε κανένα αστυνομικό τμήμα της Αθήνας, τόσο στο κέντρο όσο και στα βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά προάστια. Το ψηφιακό σύστημα εμφανίζεται ουσιαστικά «μπλοκαρισμένο», με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να αναζητούν λύσεις ακόμη και εκτός ηπειρωτικής χώρας, στρεφόμενοι σε αστυνομικά τμήματα νησιωτικών περιοχών.



Υπενθυμίζεται ότι ο Αύγουστος του 2026 είχε τεθεί ως καταληκτική προθεσμία για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η έκδοση νέων ταυτοτήτων θα συνεχιστεί και μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια νέες ταυτότητες πανελλαδικά.



Η παράταση προβλέπεται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024 και αφορά κυρίως διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν γνωρίσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες συναλλαγές με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά.



Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει διαδικασίες που απαιτούν αξιόπιστη ταυτοποίηση, όπως η έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση ενός ευρέος φάσματος ψηφιακών συναλλαγών.



Πέραν των παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, στο ίδιο καθεστώς αποδοχής εντάσσονται και άλλα επίσημα έγγραφα. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτά τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.



Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάγκη για την παράταση προέκυψε λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξη και να λειτουργήσει απρόσκοπτα το νέο σύστημα, κρίθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εγγράφων, ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η λειτουργία κρίσιμων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.



Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λειτουργήσει ως μεταβατικό μέτρο μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα ταυτοτήτων.

