Σε ποιες περιοχές καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Διακοπές ρεύματος έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε Άνω Βούλα, Βούλα, Νίκαια και στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου και σε Άνω Γλυφάδα.

