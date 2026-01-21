search
21.01.2026 21:09

Σε ποιες περιοχές καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

21.01.2026 21:09
revma

Διακοπές ρεύματος έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε Άνω Βούλα, Βούλα, Νίκαια και στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου και σε Άνω Γλυφάδα. 

