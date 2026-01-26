Βιολάντα: Εργαζόμενες μητέρες τα θύματα της έκρηξης – Γιατί δούλευαν νυχτερινή βάρδια

Η ανάγκη να φροντίζουν τις οικογένειές τους υποχρέωσε τις πέντε γυναίκες – τέσσερις ήδη νεκρές και μια πέμπτη να αγνοείται – που χάθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα να εργάζονται στη βραδινή βάρδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών των άτυχων γυναικών, η απόφασή τους να εργάζονται βράδυ στο εργοστάσιο υπαγορεύτηκε από την ανάγκη τους να γυρίζουν το πρωί στο σπίτι τους και να φροντίζουν τα παιδιά τους και το νοικοκυριό τους, με έναν εξ αυτών να δηλώνει στο protothema.gr ότι «αυτοί που διάλεξαν να δουλεύουν νύχτα το έκαναν γιατί έχουν μικρά παιδιά, τη νύχτα δουλεύουν και την ημέρα φροντίζουν τις οικογένειές τους».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρό που αφαίρεσε τοίχους και η οροφή κατέρρευσε, κόβοντας στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο. Σε εκείνο το σημείο εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους. Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

