Βιολάντα: Νέα ανακοίνωση της εταιρείας για το εργατικό δυστύχημα – «Οδύνη για το τραγικό συμβάν – Μοναδικό μέλημα η στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε»

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η μπισκοτοβιομηχανία “Βιολάντα” μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις, μέχρι στιγμής, εργαζόμενες, ενώ ακόμη μία αγνοείται.

Η εταιρεία εκφράζει την οδύνη της για «το τραγικό συμβάν» στις εγκαταστάσεις της και αναφέρει ότι μοναδικό της μέλημα είναι η στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

“Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε”.

Διαβάστε επίσης:

