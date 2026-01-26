search
26.01.2026 13:06

Νέο εργατικό ατύχημα – Τέσσερις τραυματίες κατά τη σύνδεση νέου αγωγού της ΕΥΑΘ

Τέσσερις εργάτες τραυματίστηκαν, τα ξημερώματα, στη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο των εργασιών και λίγο προτού δοθεί το δίκτυο υδροδότησης σε χρήση, έσπασε, από την πίεση, κομμάτι της προσωρινής κατασκευής του αγωγού και τα θραύσματα χτύπησαν τους εργαζόμενους στα πόδια.

 Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ώστε να υποβληθούν στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις εργάτες πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία καθώς υπέστη κάταγμα κάτω από το γόνατο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ η διοίκηση της ΕΥΑΘ έδωσε εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα.

