Γνωστό σουβλατζίδικο της Δραπετσώνας… βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών – Ο ιδιοκτητης προμήθευε άτομα εντός του ψητοπωλείου

Εμπλεκόμενος σε υπόθεση ναρκωτικών είναι ο ιδιοκτήτης ενός γνωστού σουβλατζίδικου στον Πειραιά., και συγκεκριμένα στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής του, χρησιμοποιώντας την ως… κάλυψη για την παράνομη δραστηριότητά του.

Ο 55χρονος σουβλατζής, που είχε κληρονομήσει την επιχείρηση από τον παππού του, για την οποία έχουν γραφτεί πολλά άρθρα, συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Γνώριμος των Αρχών ο 55χρονος

Μάλιστα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και συγκεκριμένα το 1994 για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης και το 1996 για ληστεία κατά συναυτουργία.

Παρουσιαζόταν ως ιδιαίτερα κοινωνικός, αφού φωτογραφιζόταν δίπλα σε «επώνυμους», όπως τραγουδιστές, παραχωρούσε συνεντεύξεις

Η αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης έγινε μετά την αγορά 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης έναντι του ποσού των 50 ευρώ, στην οποία προχώρησε 60χρονος συλληφθείς, από τον σουβλατζή, μέσα στην επιχείρησή του.

Ο σουβλατζής φέρεται να είχε προμηθευτεί την εν λόγω ποσότητα από έναν 76χρονο Παλαιστίνιο.

Μάλιστα την τιμή πώλησης την είχε ορίσει ως εξής: Την κοκαΐνη έναντι του ποσού των 80 ευρώ το γραμμάριο και την ηρωίνη έναντι του ποσού των 20 ευρώ το γραμμάριο.

Το προφίλ του προμηθευτή

Το βράδυ της Τετάρτης 21/1, στη συμβολή των οδών Μαμούρη και Λιοσίων στην Αθήνα, ο Παλαιστίνιος φέρεται να πούλησε στον σουβλατζή 40 γραμμάρια ηρωίνης και τα χρήματα που πήρε ήταν 800 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή του, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Ιουλιανού στην Αθήνα, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν στην κατοχή του 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 20 γραμμάρια ηρωίνης.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον 11 νάιλον συσκευασίες με 214,5 γραμμάρια ηρωίνης, 7 νάιλον συσκευασίες με 18 γραμμάρια ηρωίνης καθώς και 212 ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες διαμονής και διπλώματα, -τα περισσότερα πλαστά-, εκ των οποίων 9 ήταν κλεμμένα).

Αυτό που εξετάζουν τα έμπειρα στελέχη της Δίωξης είναι εάν ταυτόχρονα δραστηριοποιούνταν και στην προμήθεια πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων σε άτομα από τη Μέση Ανατολή, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για αντίστοιχο αδίκημα.

Μάλιστα από τα 12.480 ευρώ που κατασχέθηκαν συνολικά κατά την αστυνομική επιχείρηση, τα 11.335 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του και εκτιμάται ότι προέρχονταν από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

