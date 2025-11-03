Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν πιστεύω καθόλου στον Θεό, είμαι άθεος» (Video)

Σε μια σκοτεινή περίοδο στης ζωής του κατά την οποία ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη μίλησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω πάθηση συνοδεύει το άτομο σε όλη του τη ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο ηθοποιός αποκάλυψε, δε, ότι συνειδητοποίησε ότι κάτι έχει αλλάξει στον ίδιο, όταν παρακολούθησε τον εαυτό του να παίζει σε παλαιότερη σειρά.

«Συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πιστεύω καθόλου στον Θεό, είμαι αυτό που λένε, άθεος» τόνισε, ερωτηθείς ποια είναι η σχέση του με την πίστη.

«Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σε όλη σου τη ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε. Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου”” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Αν είχα περισσότερα λεφτά μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, θα ήμουν πιο ευχαριστημένος λίγο στη ζωή μου, αλλά δεν είχα ποτέ αυτό το χάρισμα να διαχειρίζομαι τα λεφτά ή να βρίσκω τρόπους να τα κάνω να αβγατίσουν» είπε τέλος.

