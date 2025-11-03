search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 09:20

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν πιστεύω καθόλου στον Θεό, είμαι άθεος» (Video)

03.11.2025 09:20
kafetzopoulos-new

Σε μια σκοτεινή περίοδο στης ζωής του κατά την οποία ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη μίλησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω πάθηση συνοδεύει το άτομο σε όλη του τη ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο ηθοποιός αποκάλυψε, δε, ότι συνειδητοποίησε ότι κάτι έχει αλλάξει στον ίδιο, όταν παρακολούθησε τον εαυτό του να παίζει σε παλαιότερη σειρά.

«Συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πιστεύω καθόλου στον Θεό, είμαι αυτό που λένε, άθεος» τόνισε, ερωτηθείς ποια είναι η σχέση του με την πίστη.

«Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σε όλη σου τη ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε. Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου”” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Αν είχα περισσότερα λεφτά μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, θα ήμουν πιο ευχαριστημένος λίγο στη ζωή μου, αλλά δεν είχα ποτέ αυτό το χάρισμα να διαχειρίζομαι τα λεφτά ή να βρίσκω τρόπους να τα κάνω να αβγατίσουν» είπε τέλος.

Διαβάστε επίσης:

Τζέσικα Σίμπσον: Γιορτάζει 8 χρόνια νηφαλιότητας – «Επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο»

Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε τη νέα σχέση της με μια φωτογραφία!

Οσα έγιναν στο γλέντι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοί έδωσαν το παρών (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skylos new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν και δάγκωσαν 25χρονο

aristeidis_kampanos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια: «Υπάρχουν ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία – Να αποδοθεί δικαιοσύνη» (video)

valencia_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η κατακραυγή έφερε παραίτηση του Κάρλος Μαθόν, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες – «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:48
skylos new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν και δάγκωσαν 25χρονο

aristeidis_kampanos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια: «Υπάρχουν ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία – Να αποδοθεί δικαιοσύνη» (video)

valencia_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η κατακραυγή έφερε παραίτηση του Κάρλος Μαθόν, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες – «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»

1 / 3