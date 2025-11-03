Ο Άντονι Χόπκινς μπορεί να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, λέει η σύζυγός του – Τι απαντά ο ηθοποιός

Στην υπόθεση της συζύγου του ότι μπορεί να είναι αυτιστικός, απάντησε ο Άντονι Χόπκινς επισημαίνοντας ότι δεν πιστεύει στις διαγνώσεις, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- ότι «όλα αυτά ανοησίες».

Μιλώντας για την οικογένειά του και την ψυχική του υγεία σε συνέντευξή του στους «Sunday Times», ο 87χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως η σύζυγός του, Στέλλα Αρογιάβε, του είχε κάποτε αναφέρει ότι ίσως ο ίδιος έχει κάποια νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

«Είμαι εμμονικός με τους αριθμούς. Είμαι εμμονικός με τις λεπτομέρειες. Θέλω τα πάντα σε τάξη. Και έχω εξαιρετική μνήμη. Η Στέλλα το έψαξε και μου είπε: “Πρέπει να έχεις Άσπεργκερ”. Δεν ήξερα τι στο καλό εννοούσε. Δεν το πιστεύω καν», είπε και πρόσθεσε:

«Είσαι απλά άνθρωπος, γεμάτος μπερδεμένα συναισθήματα, μυστήρια και σκοτεινές πλευρές. Γεμάτος ατέλειες και τρέλα — αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Όλες αυτές οι ταμπέλες… ποιος νοιάζεται; Τώρα είναι της μόδας»

Anthony Hopkins Says His Wife Thinks He May Have Autism — but He's 'Cynical' About Diagnoses: 'It’s All Nonsense' https://t.co/hBaPkc3oSO — People (@people) November 2, 2025

Το σύνδρομο Άσπεργκερ εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού (ASD) και αποτελεί μια νευρολογική και αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, μαθαίνουν και συμπεριφέρονται, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ.

Αν και ο αυτισμός μπορεί να διαγνωστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στα δύο πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου.

Όταν η δημοσιογράφος των «Sunday Times», Ντέκα Έιτκενχεντ, του επισήμανε ότι μια διάγνωση σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσε να του προσφέρει ανακούφιση, ο Χόπκινς απάντησε:

«Υποθέτω ότι είμαι κυνικός γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες. Όλα είναι σαχλαμάρες. ΔΕΠΥ, Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, Άσπεργκερ, μπλα μπλα μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή».

Η συνέντευξη του Χόπκινς δόθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της επερχόμενης αυτοβιογραφίας του με τίτλο «We Did OK, Kid».

Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο podcast «The Interview» των New York Times στις 25 Οκτωβρίου, ο βετεράνος ηθοποιός αναφέρθηκε στη μάχη του με τον αλκοολισμό και θυμήθηκε τη στιγμή που πήρε την απόφαση να βάλει ένα τέλος στον εθισμό του.

«Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια, μέσα σε ένα “blackout”, χωρίς να έχω ιδέα πού πήγαινα, όταν κατάλαβα ότι θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κάποιον ή τον εαυτό μου, πράγμα που τότε δεν με ένοιαζε» είπε ο Χόπκινς, ο οποίος γιόρτασε 49 χρόνια νηφαλιότητας τον Ιανουάριο.

«Συνήλθα και είπα σε έναν πρώην ατζέντη μου, σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς: “Χρειάζομαι βοήθεια”» τόνισε.

