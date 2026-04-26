Επιστρέφει στο Πακιστάν ο ΥΠΕΞ του Ιράν – Οι Αμερικανοί μελετούν τις προτάσεις της Τεχεράνης

Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά την είδηση ότι επιστρέφει στο Πακιστάν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Η Τεχεράνη διαβίβασε τις προτάσεις της στους Αμερικανούς.

Με την ακύρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα επιστρέψει στο Πακιστάν μετά την επίσκεψή του στο Ομάν, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο δείπνο δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον δεν θα σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν . «Δεν πρόκειται να με αποτρέψει από το να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποια σχέση με το θέμα, αλλά πραγματικά δεν το πιστεύω, με βάση όσα γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τραμπ μετά το περιστατικό.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν μια σειρά νέων ισραηλινών επιθέσεων σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας αργά το Σάββατο, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ μετά από φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας. Από τις επιθέσεις νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν έξι άτομα, παρά την πρόσφατη παράταση της εκεχειρίας.

Το Πακιστάν πασχίζει να σώσει τις διαπραγματεύσεις

Το Πακιστάν προσπαθεί να σώσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αφού ο Τραμπ κράτησε τους απεσταλμένους του στην πατρίδα.

Η ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξαναξεκινήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους απεσταλμένους του να μην μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως δήλωσαν την Κυριακή δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να επικοινωνήσουν με τα ΜΜΕ.

Ο Τραμπ ακύρωσε την αποστολή διαπραγματευτών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους κορυφαίους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, να μην ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να διαπραγματευτούν με το Ιράν, αναφέροντας στο Fox News ότι «μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν».

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζέσκιαν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα διαπραγματευτεί όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν αποκλεισμό στα λιμάνια της. Ο Πεζέσκιαν είπε στον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας το βράδυ του Σαββάτου ότι οι ΗΠΑ «πρέπει πρώτα να άρουν τα λειτουργικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού», για να καταστεί δυνατή μια νέα σειρά διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων ISNA και Tasnim στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφυγε από το Πακιστάν το Σάββατο το βράδυ, όπως δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι στο Associated Press. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA ανέφερε ότι ο Αραγτσί αναμένεται να επιστρέψει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Κυριακή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ κατά τρεις εβδομάδες, μετά από συνομιλίες στο Λευκό Οίκο. Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη διαπραγμάτευση υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών αυτό το μήνα. Η αρχική εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών επρόκειτο να λήξει τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου με έδρα την Κίνα και σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και δεξαμενόπλοια που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Η κίνηση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή αποτελεί μέρος της απειλής της κυβέρνησης να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε οντότητες που συνεργάζονται με το Ιράν, σε μια προσπάθεια να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων του.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών και ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Διαβάστε επίσης:

