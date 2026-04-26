«Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»: Η ανάρτηση Τραμπ για τη «γελοία αγωγή» από τη γυναίκα που «βγάζει βόλτα τον σκύλο της»

Στη «γελοία αγωγή» της γυναίκας που παρεμπόδισε την κατασκευή της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου έριξε ο Τραμπ την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε ανάρτησή του, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το συμβάν δεν θα είχε γίνει ποτέ, αν είχε ήδη ολοκληρωθεί η αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου.

U.S. District Judge Richard Leon has once again ruled that President Donald Trump's plan to build a White House ballroom without congressional approval was unlawful.



Ανέφερε πως πρόκειται για έναν χώρο με υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας, ο οποίος θα βρίσκεται εντός των πυλών του Λευκού Οίκου και θα είναι σχεδιασμένος ώστε να αποτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

«Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα»

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο στρατός, η Μυστική Υπηρεσία, οι αρχές επιβολής του νόμου, αλλά και οι πρόεδροι των τελευταίων 150 ετών, έχουν ζητήσει την κατασκευή μιας μεγάλης και ασφαλούς αίθουσας δεξιώσεων μέσα στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο νέος χώρος δεν θα είναι μόνο «όμορφος», αλλά θα διαθέτει και τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Επισήμανε, μάλιστα, ότι δεν θα υπάρχουν δωμάτια πάνω από την αίθουσα, κάτι που, όπως υποστήριξε, μειώνει τον κίνδυνο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Επίθεση για την αγωγή κατά της κατασκευής

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην αγωγή που έχει ασκηθεί κατά της αίθουσας χορού, χαρακτηρίζοντάς την «γελοία». Υποστήριξε ότι η γυναίκα που την κατέθεσε δεν έχει νομική βάση για να κινηθεί εναντίον του έργου και ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα.

Ο ίδιος επέμεινε ότι τίποτα δεν πρέπει να εμποδίσει την ολοκλήρωση της κατασκευής, σημειώνοντας πως το έργο βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και, όπως ανέφερε, ουσιαστικά μπροστά από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του αμερικανού προέδρου:

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η αίθουσα δεξιώσεων με την ανώτατη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα!

Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου που υπάρχουν, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια πάνω από αυτήν όπου θα μπορούσαν να εισχωρήσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτηρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η γελοία αγωγή σχετικά με την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να ασκήσει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί, αμέσως.

Τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και ουσιαστικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

