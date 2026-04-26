Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η ασφάλεια του Τραμπ ξανά στο στόχαστρο

Ο πυροβολισμός το βράδυ του Σαββάτου εναντίον ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εγείρει για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με την προστασία που παρέχεται στους πολιτικούς ηγέτες της Αμερικής σε μια εποχή αυξημένης πολιτικής βίας.

Εκατοντάδες πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν αναλάβει την προστασία της ετήσιας εκδήλωσης, στην οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος προσκεκλημένος φέτος.

Weird … Vance escorted out before Trump. Then Trump falls down as he’s getting escorted out. pic.twitter.com/OxKSbMZcYx — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) April 26, 2026

Ωστόσο, ένας ύποπτος με καραμπίνα και άλλα όπλα κατάφερε να φτάσει ακριβώς στον όροφο πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων «Washington», όπου συγκεντρώνονταν σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό μέλη του υπουργικού συμβουλίου, υψηλόβαθμοι νομοθέτες και διασημότητες που δειπνούσαν.

Εκτός από τον Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χεγκσεθ, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπεσεντ, ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και διάφοροι άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ήταν παρόντες, πολλοί από τους οποίους με τη δική τους ομάδα ασφαλείας.

Τραμπ: «Δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο»

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα αν υπήρξαν αδυναμίες των αρχών επιβολής του νόμου ή προβλήματα επικοινωνίας.

Ωστόσο, λιγότερο από δύο χρόνια μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, το περιστατικό του Σαββάτου υποδηλώνει ότι ακόμη και ο πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός προσωπικής ασφάλειας της χώρας έχει αδύνατα σημεία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης – ο οποίος ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και μαχαίρια – διέμενε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο μετά το συμβάν, ο Τραμπ εξήρε τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν, συμπεριλαμβανομένης της Μυστικής Υπηρεσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στους κινδύνους της προεδρίας, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους προκατόχους του είχαν δολοφονηθεί, αλλά προσθέτοντας ότι ο ύποπτος δεν είχε φτάσει κοντά στο να «σπάσει» τις πόρτες της αίθουσας δεξιώσεων.

«Δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», είπε ο Τραμπ για το ξενοδοχείο που βρίσκεται περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον Λευκό Οίκο. Ήταν επίσης ο τόπος μιας απόπειρας δολοφονίας το 1981 εναντίον του τότε Προέδρου Ρόναλντ Ρήγκαν.



Ενώ οι περίπου 2.600 παρευρισκόμενοι έπρεπε να περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων για να εισέλθουν στην αίθουσα χορού στο υπόγειο, χρειαζόταν μόνο να δείξουν ένα εισιτήριο για να εισέλθουν στο ίδιο το ξενοδοχείο, το οποίο ήταν επίσης ανοιχτό για τους επισκέπτες. Με την είσοδο του χώρου να περιβάλλεται από διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ιράν, οι παρευρισκόμενοι περνούσαν γρήγορα.

Διαδηλωτές απομακρύνονται από το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Σε βίντεο, ο δράστης φαίνεται να ορμάει στο διάδρομο περνώντας από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας. Στη συνέχεια πυροβόλησε έναν πράκτορα, πριν τον ακινητοποιήσουν και του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων, οι παρευρισκόμενοι εξακολουθούσαν να τρώνε την ανοιξιάτικη σαλάτα με μπιζέλια και μπουράτα, όταν οι καλεσμένοι στο πίσω μέρος της αίθουσας ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν γρήγορα να απομακρύνουν τον Τραμπ και τον Βανς από το μακρύ τραπέζι των τιμώμενων προσώπων

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τον Τραμπ και τον Βανς από το μακρύ κεντρικό τραπέζι, αν και οι πράκτορες ασφαλείας πολλών μελών του υπουργικού συμβουλίου και βουλευτών -που κάθονταν στο πάτωμα μαζί με τους δημοσιογράφους και τους καλεσμένους τους- αντέδρασαν με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί πράκτορες σκαρφάλωσαν μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, στέκονταν πάνω σε καρέκλες και αναποδογύριζαν τα τραπεζομάντιλα για να φτάσουν στους προστατευόμενους, ενώ οι μπερδεμένοι καλεσμένοι κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια.

Οι φρουροί ασφαλείας των μελών του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ρούμπιο, Μπέσεντ και Μπέργκουμ, έσπρωξαν τους προστατευόμενους στο έδαφος και σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες. Οι περισσότεροι προστατευόμενοι τελικά οδηγήθηκαν έξω, αν και ο χρόνος απομάκρυνσής τους διέφερε σημαντικά, με μερικούς να απομακρύνονται σχεδόν αμέσως και ⁠άλλους να παραμένουν στη θέση τους για λεπτά.

Ο Τραμπ, ο οποίος γλίτωσε παρά τρίχα τον θάνατο το 2024, όταν η σφαίρα ενός επίδοξου δολοφόνου πέρασε ξυστά από το αυτί του κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης, ήταν από την πλευρά του πρόθυμος να ξαναρχίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Στιγμιότυπο από την απόπειρα κατά του Τραμπ το 2024

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μυστική Υπηρεσία αποφάσισε ότι η συνέχιση της εκδήλωσης θα ήταν αδύνατη.

