Τζέφρι Επστάιν: Έρευνες για σεξουαλική κακοποίηση και ντόπιων γυναικών στο ράντσο – κολαστήριο στο Νέο Μεξικό

Οι αρχές του Νέου Μεξικού προσπαθούν να διακριβώσουν πόσες νεαρές γυναίκες και κορίτσια στην περιοχή έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταιν στο απομονωμένο Zorro Ranch, την τεράστια αυτή ιδιοκτησία του.

Πολλές γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι μεταφέρθηκαν στο ράντσο αυτό και έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Έπσταιν και τους συνεργάτες του.

As New Mexico probes Epstein, local survivors come forward https://t.co/hH7ut3nMDa https://t.co/hH7ut3nMDa — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Μέχρι σήμερα, μόνο μια, η πρώην μασέζ από την Σάντα Φε Ρέιτσελ Μπεναβίντες, είναι γνωστό ότι προερχόταν από το Νέο Μεξικό.

Η βουλευτής του Νέου Μεξικού Μαριάννα Ανάγια, η οποία ηγήθηκε της πολιτειακής έρευνας για τον Έπστιν, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα αυτή των γυναικών βρισκόταν σε επαφή με κατοίκους της πολιτείας που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας έχουν προσεγγίσει κάτοικοι της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ήταν θύματα (του Έπσταιν)», ανέφερε σε γραπτό της μήνυμα προς το Reuters η Ανάγια.

Ντόπιες γυναίκες και νεαρά κορίτσια

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού για να βοηθήσουν τις επιζήσασες οι οποίες μπορούν να αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα του Έπσταιν, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, δήλωσε η Ανάγια.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία με ντόπιες γυναίκες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο του Έπσταιν στη διάρκεια της 25ετίας που εκείνος ήταν ιδιοκτήτης της έκτασης.

Ο Έπσταιν και οι συνεργάτες του κατηγορούνται ότι αποπλάνησαν έφηβες της περιοχής στις κατοικίες του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, η επικεφαλής του κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων της περιοχής, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή της ότι το 2019, τη χρονιά που ο Έπσταιν συνελήφθη και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής, περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο για να αναζητήσουν πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο.

Dozens sought help from a Santa Fe center in 2019 for experiences linked to Jeffrey Epstein's Zorro Ranch, as New Mexico investigates alleged abuse at the property https://t.co/IKIe64Lsdv pic.twitter.com/7uyBv5905h — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Εκτίμησε ότι μεταξύ του ενός τετάρτου και του μισού αυτών των επαφών προέρχονταν από γυναίκες που δήλωσαν ότι είχαν κακοποιηθεί στο ράντσο – αν και πρόσθεσε ότι το κέντρο δεν τηρούσε λεπτομερή αρχεία.

Σύμφωνα με την ίδια, καμία από τις γυναίκες που απευθύνθηκαν στο κέντρο το 2019 δεν υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία εκείνη την εποχή.

Διαβάστε επίσης:

