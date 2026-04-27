Σίλβια Σάλις: Ποια είναι η αντι-Μελόνι» της κεντροαριστεράς στην Ιταλία – Δήμαρχος Γένοβας, πρώην σφαιροβόλος με σημαία το Bella Ciao    

Οι εντυπωσιακοί εορτασμοί στη Γένοβα για την 25η Απριλίου – ημέρα εθνικής εορτής στην Ιταλία, αφιερωμένη στην απελευθέρωση από τον φασισμό και τη ναζιστική κατοχή – έφεραν ξανά στο προσκήνιο και υπενθύμισαν την ισχυρή και επιδραστική πολιτική παρουσία που έχει η κεντροαριστερή δήμαρχος της πόλης, Σίλβια Σάλις.

Πρώην πρωταθλήτρια της σφυροβολίας και ανερχόμενη πολιτική αστέρας της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην Ιταλία, η Σάλις ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή την Ημέρα Απελευθέρωσης της Ιταλίας (Festa della Liberazione), το μήνυμα: «Per tutti, ma non di tutti. Viva il 25 aprile!» (Για όλους, αλλά όχι από όλους. Ζήτω η 25η Απριλίου!).

Η Σάλις βρέθηκε στην κεντρική πλατεία Piazza Matteotti της Γένοβας, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 20.000 άνθρωποι για να τιμήσουν την ημέρα. Τραγουδώντας μαζί τους το εμβληματικό Bella Ciao,

Και όλο αυτό αποτέλεσε απλά την αφορμή να επανέλθει και να ενισχυθεί η συζήτηση περί της μελλοντικής παρουσίας στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπου δεσπόζει η Τζόρτζια Μελόνι από την άλλη πλευρά του πολιτικού και ιδεολογικού τόξου: Η Σάλις θα μπορούσε με τον δυναμισμό της, την ξεκάθαρη κεντροαριστερή της ταυτότητα, χωρίς όμως κομματική αγκύρωση και το επικοινωνιακό της χάρισμα να σταθεί απέναντι στην συντηρητική, ακροδεξιών καταβολών, Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Από τη σφαιροβολία στην πολιτική δράση

Η διαδρομή της παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι μόλις λίγο πριν κλείσει τα 41 της χρόνια.

Γεννημένη το 1985 στη Γένοβα κόρη στελέχους της Αριστεράς ασχολήθηκε από νωρίς με τη σφαιροβολία, αναδείχθηκε δύο φορές Ολυμπιονίκης (Πεκίνο 2008, Λονδίνο 2012) και κατέκτησε εγχώριους και διεθνείς τίτλους. Το 2021 έγινε αντιπρόεδρος Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Το 2025 εξελέγη δήμαρχος Γένοβας, νικώντας τον υποψήφιο της δεξιάς, με πρόταγμα τα κοινωνικά δικαιώματα, την αντιφασιστική μνήμη / ANPI, τα εργασιακά και δημοτικά ζητήματα.

Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Fausto Brizzi, έχουν ένα παιδί και η ίδια έχει γράψει το βιβλίο «La bambina più forte del mondo» (Το πιο δυνατό κορίτσι του κόσμου).

Η εκλογή της στη δημαρχία της Γένοβας

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ιταλική πολιτική σκηνή αναζητά νέα πρόσωπα με κοινωνικό αποτύπωμα, θεσμική σοβαρότητα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η Σίλβια Σάλις αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της κεντροαριστεράς — και όχι μόνο.

Η εκλογή της το 2025 στον δημαρχιακό θώκο της Γένοβας – κάστρο μέχρι τότε της δεξιάς – δεν ερμηνεύθηκε απλώς ως μια τοπική πολιτική επιτυχία, αλλά από πολλούς ως η εμφάνιση μιας νέας πολιτικής φυσιογνωμίας με εθνικό βάθος και προοπτική.

Πρώην πρωταθλήτρια του στίβου, με διεθνή διαδρομή και ισχυρό δημόσιο προφίλ, η Σάλις φέρνει στην πολιτική μια σπάνια σύνθεση: πειθαρχία, εξωστρέφεια, θεσμικό λόγο αλλά και εκείνη την επικοινωνιακή άνεση που επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να απευθύνεται πέρα από κομματικά στεγανά.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη αρκετοί στην Ιταλία μιλούν για μια «αντι-Μελόνι» της κεντροαριστεράς, όχι με όρους στείρας αντιπαράθεσης, αλλά ως το εναλλακτικό, προοδευτικό, φιλοευρωπαϊκό πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει ένα διαφορετικό πολιτικό αφήγημα.

Όχι προϊόν κομματικού σωλήνα

Η Γένοβα υπήρξε το πεδίο όπου αυτό το αφήγημα δοκιμάστηκε και κέρδισε. Η Σάλις δεν ήρθε από τον παραδοσιακό κομματικό σωλήνα. Δεν ανήκει στην κλασική γενιά των επαγγελματιών πολιτικών, ούτε οικοδόμησε την πορεία της μέσα από μηχανισμούς.

Αντιθέτως, εμφανίστηκε ως πρόσωπο ευρύτερης σύνθεσης, υποστηριζόμενη από την κεντροαριστερά, αλλά με προφίλ που ξεπερνά τα στενά όριά της.

Αυτό ακριβώς πολλοί θεωρούν και το μεγαλύτερό της πλεονέκτημα.

Στην Ιταλία, όπου η πολιτική συχνά ταλανίζεται ανάμεσα σε κομματικό κατακερματισμό και προσωπικές στρατηγικές, η Σάλις εκπέμπει κάτι διαφορετικό: ανανέωση χωρίς λαϊκισμό, φιλοδοξία χωρίς υπερβολή, δυναμισμό χωρίς επιθετικότητα. Ένα μοντέλο ηγεσίας περισσότερο συμπεριληπτικό και λιγότερο συγκρουσιακό.

Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά της αρχίζει να συζητείται όλο και πιο συχνά πέρα από τη Γένοβα.

Αντίπαλο δέος στη Μελόνι

Η σύγκριση με τη Τζόρτζια Μελόνι προκύπτει σχεδόν αναπόφευκτα. Δύο γυναίκες με έντονη δημόσια παρουσία, ισχυρή πολιτική αυτονομία και ηγετικά χαρακτηριστικά — αλλά από δύο σχεδόν αντίθετες αφετηρίες.

Εκεί όπου η Μελόνι συμβολίζει έναν συντηρητικό εθνικό λόγο, η Σάλις εμφανίζεται ως φορέας ενός προοδευτικού πατριωτισμού, κοινωνικά πιο ανοιχτού και ευρωπαϊκά πιο φιλόδοξου. Εκεί όπου η πρωθυπουργός επενδύει συχνά στην πολιτική σύγκρουση, η δήμαρχος Γένοβας προβάλλει περισσότερο μια κουλτούρα σύνθεσης.

Και ακριβώς αυτό εξηγεί γιατί για πολλούς δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη δήμαρχος, αλλά πιθανό μελλοντικό πολιτικό κεφάλαιο πρώτης γραμμής.

Θεσμικότητα και πολιτική γοητεία

Η ίδια η προσωπική της διαδρομή ενισχύει αυτή την εικόνα. Η αθλητική της πορεία – σε έναν χώρο που απαιτεί επιμονή, αντοχή και καθημερινή υπέρβαση – λειτουργεί σχεδόν συμβολικά για την πολιτική της παρουσία. Δεν εμφανίζεται ως προϊόν επικοινωνιακής κατασκευής αλλά ως προσωπικότητα που διαμορφώθηκε μέσα από δοκιμασίες.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί η άνοδός της μοιάζει να έχει αυθεντικότητα.

Σε μια Ευρώπη όπου η κεντροαριστερά αναζητά συχνά νέα πρόσωπα που να συνδυάζουν θεσμικότητα και πολιτική γοητεία, η Σίλβια Σάλις δείχνει να ενσωματώνει και τα δύο. Με εικόνα σύγχρονη αλλά όχι επιφανειακή, με πολιτικό λόγο μετρημένο αλλά σαφή, με προφίλ που ενώνει περισσότερο παρά διχάζει.

Και ίσως αυτό είναι το στοιχείο που εξηγεί γιατί η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της μεγαλώνει.

Η Ιταλία έχει μακρά παράδοση χαρισματικών πολιτικών προσωπικοτήτων. Όμως στην περίπτωση της Σάλις, η γοητεία της δημόσιας εικόνας φαίνεται να συνοδεύεται από κάτι πιο ουσιαστικό: πολιτική προοπτική.

Για την ώρα είναι η δήμαρχος της Γένοβας. Για αρκετούς όμως, μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Ένα νέο πρόσωπο της ιταλικής κεντροαριστεράς. Ίσως, για κάποιους, ακόμη και η πρώτη πραγματική «αντι-Μελόνι» με όρους μέλλοντος.

