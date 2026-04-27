Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνομιλίες για τον πόλεμο στο Ιράν με τους κορυφαίους συμβούλους ασφαλείας του αργότερα τη Δευτέρα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών να βρίσκονται προφανώς σε αδιέξοδο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ, ανταποκριτής διεθνών υποθέσεων του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης Axios, ανέφερε ότι ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Το ABC News, επικαλούμενο δύο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους βασικούς συμβούλους ασφαλείας του για το Ιράν, προσθέτοντας ότι μια νέα συμφωνία που πρότεινε η Τεχεράνη για την επίλυση της σύγκρουσης δεν ανταποκρίνεται στις κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία αυτή επικεντρώθηκε στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και στον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού από τις ΗΠΑ, με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, ανέφερε το Axios.

Η επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, το οποίο φιλοξένησε τον πρώτο και μοναδικό γύρο ανεπιτυχών συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, είχε πυροδοτήσει ελπίδες για νέες διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο, μέχρι που ο Τραμπ ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News, αφού ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, ότι αν το Ιράν θέλει συνομιλίες, «μπορούν να έρθουν σε εμάς ή μπορούν να μας καλέσουν».

Εν τω μεταξύ, ο Αραγτσί κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για την αποτυχία των συνομιλιών μετά την προσγείωσή του στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας θυελλώδους διπλωματικής περιοδείας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, έχοντας επίσης προγραμματίσει ένα ταξίδι στο Ομάν μεταξύ των επισκέψεων στο κύριο μεσολαβητή Πακιστάν τις τελευταίες ημέρες.

«Οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ προκάλεσαν την αποτυχία του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων, παρά την πρόοδο, να επιτύχει τους στόχους του λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων», δήλωσε ο Αραγτσί τη Δευτέρα.

Σε μια ένδειξη ότι οι προσπάθειες μέσω παρασκηνίου συνεχίζονται, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι το Ιράν είχε διαβιβάσει «γραπτά μηνύματα» στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, διευκρινίζοντας κόκκινες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών ζητημάτων και του Στενού του Ορμούζ.

Τα μηνύματα δεν ήταν μέρος επίσημων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Παγκόσμιο ζήτημα

Η εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν έχει διατηρηθεί μέχρι στιγμής, αλλά τα οικονομικά της σοκ συνεχίζουν να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, διακόπτοντας τις ροές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων και εκτοξεύοντας τις τιμές, εγείροντας φόβους για επισιτιστική ανασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στην πλωτή οδό και πέραν αυτής.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει εγχώριες πιέσεις καθώς οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται μετά το κλείσιμο του Ορμούζ από το Ιράν, με τις ενδιάμεσες εκλογές να αναμένονται τον Νοέμβριο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς.

Το στενό ήταν στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Αραγτσί στο Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλωτής οδού από το Ιράν.

«Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα. Φυσικά, ως οι δύο παράκτιες χώρες αυτού του στενού, πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας, ώστε να διασφαλιστούν τα κοινά μας συμφέροντα», δήλωσε ο Αραγτσί από την Αγία Πετρούπολη.

Τα ρωσικά και ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ο ιρανός ΥΠΕΞ θα μιλήσει με τον Πούτιν, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους.

Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να άρουν τον αποκλεισμό που προκαλεί αναταραχή στην αγορά, λέγοντας ότι ο έλεγχος της πλωτής οδού «και η διατήρηση της σκιάς των αποτρεπτικών της αποτελεσμάτων πάνω από την Αμερική… είναι η οριστική στρατηγική» της Τεχεράνης.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά τη Δευτέρα, αν και οι επίμονες ελπίδες ότι μπορεί τελικά να επιτευχθεί συμφωνία έχουν μετριάσει τα κέρδη.

