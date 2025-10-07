search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:13
«Maestro»: Στους Παξούς ξανά για γυρίσματα- Ετοιμάζεται για προβολή ο νέος κύκλος επεισοδίων

07.10.2025 09:09
maestro new

Γυρίζει, ταξιδεύει, μοντάρει. Στο τρίπτυχο αυτό περίπου συνοψίζεται η κατάσταση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ο οποίος ετοιμάζει να παραδώσει για προβολή και upload τα νέα επεισόδια της σειράς «Maestro» σε Mega και Netflix (και όχι απαραιτήτως με αυτή τη σειρά).

Τα γυρίσματα έχουν μεταφερθεί στους Παξούς, από την Αθήνα-όπου άρχισαν πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Παπακαλιάτης ιντριγκάρει με οπτικοακουστικό υλικό που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το instagram δίνει στίγμα.

«Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί;;;… Ορίστε.. Ήρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι…Since 2021 almost every October we are here. Let’s make the best of it!!!», έγραψε ο Παπακαλιάτης απευθυνόμενος στους φόλοουερς του και τους τηλεθεατές του «Maestro» οι οποίοι τον «πολιορκούσαν» με την περιέργεια τους για την «επόμενη μέρα» της δημοφιλούς σειράς.

Στις φωτογραφίες και το κλιπάκι ο Χριστόφορος παρουσιάζεται παρέα με τους συναδέλφους και φιλους του Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστη Χαλκιά και Γιώργο Μπένο. 

Τα νέα επεισόδια του «Maestro» με τους μέχρι τώρα σχεδιασμούς θα… κυκλοφορήσουν ανάμεσα μας, κατά το Νοέμβριο.

