Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Πώς θα χτίζουν στα εκτός σχεδίου οικόπεδα»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Το “σύστημα Τραμπ” στη Μεσόγειο»

Real news: «Διπλωματικό “σκάκι” με την Τουρκία»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Σε κινούμενη άμμο η αντιπολίτευση»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «3 Νοεμβρίου η νέα δικογραφία στη Βουλή»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Χριστούγεννα με ζεστό χρήμα για 3.000.000 πολίτες»

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΕΞΑΓΟΡΑΣΑΝ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ μέσω σκανδάλων!»

ΕΣΤΙΑ: «Προανακριτική γιά 4 Υπουργούς μέ τήν νέα δικογραφία τού ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Κυβέρνηση σε ναρκοπέδιο»

Κυριακάτικη ΚONTRA: «Το λαθρεμπόριο πατριωτισμού εγκλωβίζει τον Μητσοτάκη»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ βλέπουν στο Μαξίμου»

Documento: «Στα πόδια των κομμάτων η μπάλα για Μυλωνάκη»

