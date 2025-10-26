search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025
26.10.2025 07:55

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

26.10.2025 07:55
efimerides

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Πώς θα χτίζουν στα εκτός σχεδίου οικόπεδα»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Το “σύστημα Τραμπ” στη Μεσόγειο»

Real news: «Διπλωματικό “σκάκι” με την Τουρκία»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Σε κινούμενη άμμο η αντιπολίτευση»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «3 Νοεμβρίου η νέα δικογραφία στη Βουλή»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Χριστούγεννα με ζεστό χρήμα για 3.000.000 πολίτες»

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΕΞΑΓΟΡΑΣΑΝ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ μέσω σκανδάλων!»

ΕΣΤΙΑ: «Προανακριτική γιά 4 Υπουργούς μέ τήν νέα δικογραφία τού ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Κυβέρνηση σε ναρκοπέδιο»

Κυριακάτικη ΚONTRA: «Το λαθρεμπόριο πατριωτισμού εγκλωβίζει τον Μητσοτάκη»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ βλέπουν στο Μαξίμου»

Documento: «Στα πόδια των κομμάτων η μπάλα για Μυλωνάκη»

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

Δημογλίδου για Λιάγκα: «Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

