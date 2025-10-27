O ακήρυχτος «πόλεμος» των καναλιών για την τηλεθέαση – Δεύτερο «κύμα» από πρεμιέρες

Τις προσεχείς ημέρες από τις τηλεσυχνότητες, όχι όλες, θα κάνουν την εμφάνιση τους νέες σειρές μυθοπλασίας – τουλάχιστον τέσσερις – αλλά και εκπομπές (π.χ. «Ραδιο αρβύλα).

Ταυτόχρονα οι πρωταγωνιστές στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, Alpha, Mega, ANT1, ανακατεύουν την «τράπουλα» με αναπρογραμματισμούς περιεχομένων τους.

Οι αλλαγές πέφτουν σαν «βροχή». Δημιουργείται η αίσθηση ότι τα προγράμματα, σαν μονάδες στρατών, κινούνται ώστε να βρεθούν σε θέση πλεονεκτικότερη των αντιπάλων τους και να επικρατήσουν στις «μάχες» που καταγράφονται από την Nilsen.

Πιο έντονα από κάθε άλλη σεζόν δίδεται η εντύπωση μιας δεύτερης- μινι- εκκίνησης της τηλεοπτικής σεζόν.

Οι αλλαγές που ετοιμάζονται μοιάζουν με ακήρυχτο «πόλεμο» μεταξύ καναλιών.

Η «Γη της ελιάς» προσφάτως μετακινήθηκε από τις 21.00 και παραχώρησε τη θέση της στο «νέο αίμα» του Mega την κωμωδία «ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA».

Ο ΣΚΑΪ έβαλε το τοκ σοου «Στην αγκαλιά του Φάνη» απέναντι από το «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη στο Mega.

Επίσης ο σταθμός του Φαλήρου προγραμμάτισε για τις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, την έναρξη προβολής- σε εβδομαδιαία βάση- των επεισοδίων της κωμικής σειράς σάτιρας «Τότε vs Τώρα» με τους Έλενα Χαραλαμπούδη- Αλέξανδρο Τσουβέλα η οποία έχει ήδη λάβει θέση στην πρώτη ώρα του prime time του σταθμού και θα κάνει «παρέα» με σειρές του ανταγωνισμού αλλά και εκπομπές (πχ «Ράδιο Αρβύλα»).

Εν τω μεταξύ ο ΑΝΤ1 γνωστοποίησε από μέρες (16/10) ότι ρίχνει στη «μάχη» της τηλεθέασης το δικαστικό θρίλερ «Ο δικαστής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 2/11.

Τα επεισόδια του «Δικαστή» κατόπιν εκτιμάται θα λάβουν θέσει κάπου στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού- πιθανόν Δευτέρα- με τα οποία θα ανοίγει το prime time του της ημέρας εκείνης (αν είναι η Δευτέρα ή- και- όποια άλλη).

Το επόμενο Σάββατο (1/11) στο Mega έχει «κλειδώσει» η πρεμιέρα της σειράς «Μια νύχτα μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου– Δημήτρη Λάλο. Κίνηση ασυνήθιστη-πρεμιέρα σειράς Σαββατιάτικα;- αλλά… μελετημένη.

Στη συνέχεια η κοινωνικοαισθηματική δραματική σειρά του Mega θα μεταδίδεται Κυριακή έως Τρίτη στις 21.00. Που σημαίνει ότι το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» παίρνει «φύλλο πορείας» και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή την ίδια ώρα (21.00).

Ειδικά την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι όπως παρατάσσονται οι σειρές, η σειρά του Mega με ποια επίσης κωμική σειρά του Alpha θα αναμετράται;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Alpha παρακολουθώντας κι εκείνος τις κινήσεις των «αντιπάλων» στην προγραμματική σκακιέρα, ανακοίνωσε τον ολοκαίνουργιο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου» με πρεμιέρα την επόμενη Παρασκευή (31/10) στις 20.00 και μετάδοση επεισοδίων στη συνέχεια κάθε Παρασκευή και Σάββατο την ίδια ώρα.

Είχε κυκλοφορήσει η φήμη προηγουμένως ότι η έκτη σεζόν της θρυλικής σειράς θα έκανε πρεμιέρα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Ο επίσημος χρονικός προσδιορισμός για 31 Οκτωβρίου ίσως υποδηλώνει κίνηση τακτικής και πληροφόρηση για τις πιθανές «κινήσεις» του ανταγωνισμού.

Αμέσως μετά από το «Σόι σου», ο Alpha έχει προγραμματίσει (22.00) την αρχή μετάδοσης επεισοδίων του τελευταίου κύκλου της ιατρικής δραματικής σειράς «Ο γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Ο Alpha επίσης, προγραμμάτισε τον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Ο γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη για την τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου στις 22.00.

Ο σταθμός προωθεί στο εξής την μετάδοση επεισοδίων της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στα μέσα της εβδομάδας (Τεταρτόπεμπτο) από Παρασκευή (διπλό επεισόδιο), καθώς ολοκληρώνεται η προβολή του κύκλου επεισοδίων της σειράς «Να με λες μαμά».

Στον ΑΝΤ1 3 Νοεμβρίου «πιάνουν δουλειά» οι Κανάκης, Σερβετάς, Κιούσης, Κωστάκης, Πασοκτζής αρχικά με το «Ράδιο αρβύλα» στη συνηθισμένη ώρα προβολής (20.00) απέναντι από το «Να μ αγαπάς» του Alpha, την «Υπόσχεση» του Open και κεντρικά δελτία ειδήσεων.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με τους Νίκο Κουρή και Μαριλίτα Λαμπροπούλου επιστρέφουν στις 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη μπαίνουν στην τελική φάση του ερωτικού και ψυχολογικού παιχνιδιού τους.

Διαβάστε επίσης

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

Δημογλίδου για Λιάγκα: «Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές»

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)