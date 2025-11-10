Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

Το πρώτο μεγάλο κύμα απολύσεων -οριζοντίως και καθέτως- στην Paramount, έπειτα από την συγχώνευση της με την Skydance, βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταξύ των απολυμένων συμπεριλαμβάνονται πολλά στελέχη από τηλεοπτικά δίκτυα του χολιγουντιανού κολοσσού.

Τα πρώτα προειδοποιητικά μηνύματα είχε εμφανιστεί πριν από περίπου 14 μήνες όταν η Paramount Global είχε κάνει γνωστό ότι θα προχωρούσε σε συγχώνευση με την Skydance Media και πως θα έπρεπε να μειώσει το προσωπικό στις ΗΠΑ κατά 15%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχούσε σε περίπου 2.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις αμερικανικών ΜΜΕ.

Για « λουτρό αίματος», έκανε λόγο σχηματικά στέλεχος της Paramount Skydance στο Variety σημειώνοντας πως «δεν ξέρω ποιος θα μείνει για να κάνει τη δουλειά».

Οι περικοπές έχουν επηρεάσει την Paramount Global Content Distributuion, πολλά στελέχη του CBS Entertainment έχουν επίσης απολυθεί, ενώ ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η ομάδα του CBS στη Νέα Υόρκη και «καρατομήθηκαν» ανώτερα στελέχη της CBS Media Ventures.

Στον τομέα των συνδρομητικών ιντερνετικών υπηρεσιών απολύθηκαν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Προγραμματισμού στο Paramount+, η ανώτερη αντιπρόεδρος Εταιρικής Επικοινωνίας της πλατφόρμας και από κοντά ο επικεφαλής του ανώτερος αντιπρόεδρος του τομέα Παγκόσμιου Μάρκετινγκ Περιεχομένου ο οποίος είχε υπο την διοίκηση του επίσης της ομάδες Κοινωνικών Δικτύων και συνεργατών της OTT.

Στα καλωδιακά δίκτυα, εξάλλου, της Paramount πέφτει επίσης «δρεπάνι». Προσφάτως ανακοινώθηκε η εξάλειψη των μουσικών καναλιών του MTV και πέρασε στην ανεργία μαζί με την αντιπρόεδρο Ανάπτυξης Μουσικών Προγραμμάτων και Ντοκιμαντέρ του MTV και επικεφαλής του τομέα Μουσικών Εκδηλώσεων και Παραγωγής στο τηλεοπτικό δίκτυο Country Music Television θυγατρικό, μέσω MTV Entertainment Group, της Paramount Media Networks. Στο μεταξύ έχει καταργηθεί το τμήμα Ταλέντων του MTV, μέχρι κάποια στιγμή νευραλγικός τομέας στα μουσικά κανάλια του Ομίλου.

Το CBS News απώλεσε 100 δημοσιογράφους και είδε να κλείνουν τα γραφεία του στο Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότιο Αφρική ενώ ακυρώνει ορισμένα από τα προγράμματα του μεταξύ των οποίων και οι εκπομπές στο ιντερνετικό κανάλι «CBS Evening News» και «CBS Mornings». Επίσης το CBS News έχει υποστεί σημαντικές περικοπές στο πρωινό πρόγραμμα του Σαββάτου.

Περίπου 1.000 εργαζόμενοι επηρεάστηκαν από αυτόν τον γύρο απολύσεων, ενώ ένας άλλος γύρος περίπου άλλων τόσων αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

«Σε ορισμένους τομείς, αντιμετωπίζουμε τις απολύσεις που έχουν προκύψει σε ολόκληρο τον οργανισμό. Σε άλλους, καταργούμε σταδιακά θέσεις που δεν συνάδουν πλέον με τις εξελισσόμενες προτεραιότητές μας και τη νέα δομή που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εστίασή μας στην ανάπτυξη. Τελικά, αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να τοποθετήσουμε την Paramount σε θέση που θα της εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη επιτυχία», αναφέρει σε σημείωμα του για τις απολύσεις προς το προσωπικό της εταιρείας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβτν Έλισον.

Με νεώτερα δεδομένα συνολικά, οι απολύσεις θα μειώσουν το εργατικό δυναμικό της εταιρείας κατά περίπου 10%, στο πλαίσιο σχεδίου για μείωση κόστους της εταιρείας κατά δύο δισ. δολάρια.

Πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Skydance (στις 7 Αυγούστου 2025, η Paramount είχε ήδη προχωρήσει σε απολύσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης κατά 3,5% του προσωπικού της στις ΗΠΑ τον Ιούνιο.

