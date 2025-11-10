Ο Τραμπ καμαρώνει για την παραίτηση του επικεφαλής του BBC λόγω «λαθών» στην κάλυψη της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου

Ο επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας και ο κορυφαίος διευθυντής ειδήσεων παραιτήθηκαν την Κυριακή μετά από ημέρες πιέσεων για την κάλυψη της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, στις 6 Ιανουαρίου του 2021, λίγο πριν την επίθεση στο Καπιτώλιο από οπαδούς του.

Το BBC μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που προσφυγή.

Ο Τραμπ έχει μηνύσει αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μέχρι στιγμής κατά τη δεύτερη θητεία του.

Σε μια κίνηση που χαιρετίστηκε άμεσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του News, Ντέμπορα Τέρνες, ανακοίνωσαν και οι δύο την αποχώρησή τους από τον θεσμό των μέσων ενημέρωσης.

Οι παραιτήσεις – οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια στιγμή κρίσης στον κύριο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου – έρχονται μετά από ημέρες καυστικών τίτλων για το BBC σχετικά με ένα επεισόδιο της κορυφαίας εκπομπής ντοκιμαντέρ Panorama.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι παραπλάνησε τους τηλεθεατές συνδυάζοντας πλάνα από διαφορετικά σημεία των δηλώσεων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 – την ημέρα που οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, κατηγόρησε το BBC σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Telegraph την Παρασκευή, κατηγορώντας ευθέως τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι είναι «σκόπιμα ανέντιμος» και ότι διαδίδει «εντελώς, 100% ψεύτικες ειδήσεις».

Η επικεφαλής Τύπου του Λευκού Οίκου εμφανίστηκε να πανηγυρίζει την Κυριακή, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα οθόνης ειδησεογραφικής κάλυψης τόσο των δηλώσεών της όσο και της επακόλουθης παραίτησης του Ντέιβι στο X, μαζί με τη λεζάντα «Πυροβολισμός: … Κυνηγός».

Και ο ίδιος ο Τραμπ παρενέβη στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι το ζευγάρι «παραιτήθηκε/ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ, επειδή πιάστηκαν να “παραποιούν” την πολύ καλή (ΤΕΛΕΙΑ!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου».

Πρόσθεσε: «Ευχαριστώ την Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους “δημοσιογράφους”. Αυτοί είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να ανέβουν στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών. Πέρα από όλα τα άλλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, μια χώρα που πολλοί θεωρούν σύμμαχό μας Νο. 1. Τι τρομερό πράγμα για τη Δημοκρατία!»

«Πολεμήστε σαν κόλαση»

Το BBC δεσμεύεται από τον καταστατικό του χάρτη να αποφεύγει να «ευνοεί τη μία πλευρά έναντι της άλλης» και αρκετές φορές έχει δεχτεί επικρίσεις από όλες τις πολιτικές πλευρές στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι αποτυγχάνει να το κάνει.

Αλλά η τελευταία κρίση σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του BBC από τη δεξιά — και έρχεται ακριβώς τη στιγμή που οι υπουργοί ετοιμάζονται να επανεξετάσουν το μοντέλο χρηματοδότησης του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Την περασμένη εβδομάδα, η δεξιά εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε ένα υπόμνημα που έγραψε ο Michael Prescott, πρώην σύμβουλος προτύπων του BBC, το οποίο κάλυπτε μια σειρά από φερόμενες παραλείψεις στο περιεχόμενό του. Αυτό περιελάμβανε την κάλυψη θεμάτων τρανς, τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ.

Ίσως η πιο εντυπωσιακή κατηγορία ήταν ότι τα πλάνα στην εκπομπή Panorama είχαν επιλεκτικά υποστεί επεξεργασία για να υπονοήσουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει στους υποστηρικτές του τον Ιανουάριο του 2021: «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Η δήλωση αποχώρησης του Ντέιβι, που εκδόθηκε την Κυριακή το βράδυ, αναγνώρισε ότι «έγιναν κάποια λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη». Πρόσθεσε ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας — συμπεριλαμβανομένων πέντε στην ανώτερη θέση του — ήταν «απολύτως δική μου απόφαση».

Η Τέρνες, η ανώτερη διευθύντρια ειδήσεων του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, αναφέρθηκε άμεσα στην αντιπαράθεση με τον Τραμπ στη δική της δήλωση, λέγοντας ότι η «συνεχιζόμενη διαμάχη» γύρω από το επεισόδιο του Panorama είχε «φτάσει σε ένα στάδιο όπου προκαλεί ζημιά στο BBC — έναν θεσμό που αγαπώ».

«Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του BBC News and Current Affairs, η ευθύνη βαραίνει εμένα – και πήρα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου στον Γενικό Διευθυντή χθες το βράδυ», πρόσθεσε – ενώ απέρριψε τους ισχυρισμούς για «θεσμικά μεροληπτική» κάλυψη.

Φάρατζ: «Η τελευταία ευκαιρία του BBC»

Η βρετανική πολιτική αντίδραση στις παραιτήσεις κυμάνθηκε όπως οι κομματικές γραμμές την Κυριακή.

Η Κέμι Μπάντενοχ, ηγέτις των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης, χαιρέτισε τις αποχωρήσεις, αλλά επιτέθηκε σε έναν «κατάλογο σοβαρών αποτυχιών που είναι πολύ βαθύτεροι» και ζήτησε περαιτέρω έλεγχο της κάλυψης της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ, του οποίου το λαϊκιστικό δεξιό Reform UK προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του BBC».

«Αν δεν το κάνουν σωστά, θα υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα αρνούνται να πληρώσουν το τέλος άδειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εισφορά που πληρώνουν οι περισσότεροι Βρετανοί για τη χρηματοδότηση του ιδρύματος.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δεν είχε ζητήσει νωρίτερα την Κυριακή την παραίτηση του Ντέιβι, αλλά δήλωσε ότι είχε διατυπωθεί «μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες» εναντίον του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, συμπεριλαμβανομένης «συστημικής προκατάληψης στον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται δύσκολα ζητήματα στο BBC».

Σε δήλωση μετά την παραίτηση του Ντέιβι, η Νάντι δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το διοικητικό συμβούλιο του BBC – το κορυφαίο διοικητικό του όργανο – στη διαχείριση της μετάβασης σε νέα ηγεσία και πρόσθεσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για αξιόπιστες ειδήσεις και υψηλής ποιότητας προγράμματα είναι απαραίτητη για τη δημοκρατική και πολιτιστική μας ζωή και τη θέση μας στον κόσμο».

Η διαμάχη ξέσπασε ακριβώς τη στιγμή που η Νάντι ετοιμάζεται να ξεκινήσει την ανανέωση του Βασιλικού Χάρτη του BBC από το 2028.

Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε για να μιλήσει ελεύθερα, δήλωσε στο POLITICO London Playbook ότι η «πρόθεση» της Νάντι εξακολουθεί να είναι να ξεκινήσει η διαδικασία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και είπε ότι δεν θα συνδεθεί με το αν υπάρχει νέος γενικός διευθυντής στη θέση. Η Νάντι δεν έχει αποκλείσει την κατάργηση του τέλους αδειοδότησης από το 2028.

Η Caroline Dinenage, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού των Κοινοτήτων, δήλωσε ότι η διάβρωση της εμπιστοσύνης συμβαδίζει «χέρι-χέρι» με το ζήτημα της χρηματοδότησης, επειδή «το παν είναι να πιστεύει το κοινό ότι το BBC είναι ένας αξιόπιστος ραδιοτηλεοπτικός φορέας για τον οποίο είναι ευτυχής να πληρώσει το τέλος αδειοδότησης».

Ο Ed Davey, ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών – ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο BBC και έχει παραπονεθεί ότι δίνει υπερβολικό χρόνο μετάδοσης σε δεξιά κόμματα – κάλεσε το BBC να «γυρίσει σελίδα, να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη και να μην ενδώσει σε άτομα όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ που θέλουν να το καταστρέψουν».

Το BBC δεν είναι διεφθαρμένο ή θεσμικά προκατειλημμένο, λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι το BBC δεν είναι διεφθαρμένο ούτε θεσμικά προκατειλημμένο, καθώς ο οργανισμός δέχεται έντονες πιέσεις για την κάλυψη μιας σειράς θεμάτων.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε στους δημοσιογράφους:

Σχετικά με το ερώτημα αν είναι διεφθαρμένο το BBC: Όχι. Το BBC έχει ζωτικό ρόλο σε μια εποχή παραπληροφόρησης… όπου υπάρχει ένα σαφές επιχείρημα για μια ισχυρή, αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων, και αυτό το επιχείρημα είναι ισχυρότερο από ποτέ.

Νομίζω ότι έχω ήδη απαντήσει σε ορισμένα από τα σχόλια που έχουν γίνει τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά είμαστε της άποψης ότι είναι σημαντικό το BBC να ενεργήσει γρήγορα για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη και να διορθώσει γρήγορα τα λάθη όταν συμβαίνουν.

Σχετικά με το μέλλον του τέλους άδειας του BBC, ο εκπρόσωπος φέρεται να αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν ήταν ή όχι στο τραπέζι στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης του βασιλικού χάρτη.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι εξετάζει πώς το BBC μπορεί να «ευημερήσει» με ένα «βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης».

