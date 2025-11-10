40 χρόνια από την «Φρουτοπία» -Η σειρά για μικρούς και μεγάλους που σημάδεψε την γενιά των 40αρηδων στην ΕΡΤ (video)

Το περασμένο Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την ημέρα που έπαιξε για πρώτη φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ η σειρά κόμικς «Φρουτοπία».

Μία σειρά που σημάδεψε την γενιά των σημερινών 40αρηδων και συζητείται ακόμη και σήμερα με νοσταλγία.

Η φρουτοπία ήταν ένα περιοδικό κόμικς που έβγαλε το 1983 ο Ευγένιος Τριβιζάς με σκιτσογράφο τον Νίκο Μαρουλάκη και δύο χρόνια μετά, ήρθε στις τηλεοπτικές οθόνες.

Η Φρουτοπία ήταν μια «μακρινή χώρα που συνόρευε στα δυτικά με το Αβγατηγανιστάν, στα ανατολικά με το Πιπερού και στα βορειοδυτικά με τη Χώρα του Χασμουρητού». Η ιστορία της Φρουτοπίας είναι γεμάτη με πράξεις «αφάνταστου ηρωισμού και κατάπτυστης προδοσίας, με υπέροχες θυσίες και ασίγαστα μίση, τολμηρές προσδοκίες και αποτρόπαιες δολοπλοκίες».

Ηταν τόσο διδακτική και επιτυχημένη, που το 2010, στην Δ΄ έκδοση του βιβλίου γλώσσας της Δ΄ δημοτικού συμπεριλήφθηκε ένα απόσπασμα από το τεύχος 9 «Ο μανάβης και η σοπράνο».

Η υπόθεση της Φρουτοπίας και το εντυπωσιακό καστ

Η ξαφνική εξαφάνιση του Μανώλη του μανάβη σπέρνει τον πανικό μεταξύ των μανάβηδων της χώρας, οι οποίοι τρέπονται σε μαζική φυγή, φοβούμενοι την ίδια τύχη, ακολουθούμενοι από τους ανθρώπους. Το γεγονός σημαίνει την έναρξη μιας νέας εποχής για τα φρούτα και τα λαχανικά που παραμένουν στην Φρουτοπία, τα οποία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους, εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους σε διάφορα αξιώματα και αποφασίζουν την απαγόρευση εισόδου στην χώρα για όλους τους μανάβηδες, δίνοντας έτσι τέλος στην υποδούλωση. Οι μοναδικοί άνθρωποι στην Φρουτοπία είναι ο κύριος αστυνόμος και ο “δαιμόνιος δημοσιογράφος” Πίκος Απίκος, ο οποίος καλείται να ερευνήσει το μυστήριο της εξαφάνισης του Μανώλη του μανάβη, ως απεσταλμένος της εφημερίδας Τρέχα Γύρευε.

Η σειρά στους τηλεοπτικούς δέκτες δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ωστόσο σε 3 σεζόν φιλοξένησε σπουδαίους ηθοποιούς, στο -μακράν- κορυφαίο καστ που έχει δημιουργηθεί ποτέ για μια σειρά καρτούν.

Ενδεικτικά, πρωταγωνιστικές φωνές ήταν οι: Δημήτρης Πιατάς (Πίκος Απίκος), Δάνης Κατρανίδης (Αιμίλιος το μήλο), Σταύρος Ξενίδης (Φραγκίσκος το φραγκόσυκο), Ντίνα Κώνστα (Πιπεριά η φαρμακόγλωσσα), Βάσια Τριφύλλη (Βεατρίκη το σπαράγγι), Άννα Παναγιωτοπούλου (Μάτα η παραγινωμένη ντομάτα), Παύλος Χαϊκάλης (Φώντας το σκληρό καρύδι), Κώστας Τριανταφυλλόπουλος (Κουμάσης το κούμαρο), Παύλος Κοντογιαννίδης (Μανόλης Στραβοζυγαριάς), Τάσος Κωστής (Αστυνόμος Κρυψίβουλος), Μιχάλης Μητρούσης (Αρχέλαος το λάχανο), Τάσος Πεζιρκιανίδης (Λάκης ο Λωτός), Θάνος Παπαδόπουλος (Αριστομένης σφιχτοχέρης), Φαίδων Σοφιανός (Θάνος το κολοκυθάκι) και Ματίνα Καρρά (Μαρουλίτα το μαρούλι).

Στην αφήγηση ήταν ο γνωστός αφηγητής Κώστας Σκόκος. Την μουσική υπόκρουση της σειράς ερμήνευσε ο Φαίδων Σοφιανός και η Ήβη Σοφιανού, σε μουσική του Φαίδωνα Σοφιανού και στίχους της Ήβης Σοφιανού.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Το επίμαχο βίντεο που οδήγησε σε παραιτήσεις – Πώς «μοντάρισε» τον Τραμπ

Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία – Απεβίωσε η Αγγελική Βύζικα

Άρια Καλύβα: Απίστευτα καρφιά για συνεργάτη του Λιάγκα – «Τον κοπιάρει με λαϊκό τροπο, έχουν ακουστεί σοβαρές ύβρεις» (Video)