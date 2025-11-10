Σύγκλιση τηλεόρασης και θεάτρου με επιχειρηματικές κινήσεις στο μιντιακό τοπίο

Ένα νέο σχήμα που θα διατρέχει το θέατρο και την τηλεόραση και θα φέρει το θέατρο στην τηλεόραση αλλά και την τηλεόραση στο θέατρο προσδίδοντας διαστάσεις δεξαμενής Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας δείχνουν επιχειρηματικές κινήσεις- δείκτες στον χώρο των ΜΜΕ και του θεάτρου ότι πάει να διαμορφωθεί.

Ο όμιλος Αθηναϊκά Θέατρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2014, ελέγχει 12 κεντρικές θεατρικές σκηνές στην Αθήνα, από τις οποίες την τρέχουσα περίοδο (2025-2026) παρουσιάζονται συνολικά 16 έργα (τρία για δεύτερη σεζόν και ένα για τέταρτη).

Κοντά στα τέλη του περασμένου μήνα ιδρύθηκε η Stages Network η οποία στοχεύει να αποτελέσει μια εστία δημιουργικότητας, τεχνολογίας και ανθρώπων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση και αξιοποίηση καλλιτεχνικών χώρων.

Με δέκα ιστορικά θέατρα: Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και την Ταράτσα Λαμπέτη, καθώς και έναν πολυχώρο πολιτισμού, το Stage Seven, η Stages Network φιλοδοξεί να αποτελέσει κεντρικό κόμβο καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου, δίδοντας επίσης περισσότερο χώρο σε νέους δημιουργούς, όπως επισημαίνεται από τη νεοϊδρυθείσα εταιρεία.

«Η Stages Network γεννήθηκε από την ανάγκη να εξελιχθεί το θέαμα στο σήμερα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από φρέσκες πρωτοβουλίες που ενώνουν, που δίνουν βήμα σε νέες φωνές και που επαναφέρουν την τέχνη μέσα στην κοινωνία, κάνοντάς την μέρος της.

Θέλουμε να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και τον κόσμο, προσφέροντας εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής σκηνής», έδωσε το πλαίσιο ο ιδρυτής της Διονύσης Παναγιωτάκης και , CEO του ομίλου Αθηναϊκά Θέατρα.

Οκτώ ημέρες αργότερα η Alter Ego Media, του Mega, ως εισηγμένη εταιρεία στο ΧΑΑ, ενημέρωσε την Κεφαλαιαγορά για την συμμετοχή της «στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «STAGES NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «STAGES NETWORK») στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου» και μάλιστα σε ποσοστό 40%, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Με την κίνηση αυτή τηλεόραση και θέατρο θα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, ή αν θέλετε σχηματίζεται μια μεγάλων διαστάσεων δεξαμενή περιεχομένου και ένα επιχειρησιακό σχήμα με καθετοποιημένη δομή λειτουργίας.

Στην πράξη- σε μια προσπάθεια ανάγνωσης της συνεργασίας «πίσω από τις λέξεις»- με το νέο σχήμα οι συντελεστές παραγωγών είτε τηλεοπτικών είτε θεατρικών θα μπορούν να έχουν συνδυαστική εργασιακή απασχόληση με ορίζοντα.

Ηθοποιοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε θεατρικές παραγωγές της Stages Network αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές του Mega και σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ενδυματολόγοι, μουσικοί, στελέχη παραγωγής να μετακινούνται από το ένα είδος στο άλλο και αντιστρόφως.

Επίσης παραστάσεις θεατρικών έργων θα μπορούν να αναμεταδίδονται ή να διασκευάζονται για τηλεοπτική ή ψηφιακή μετάδοση από το Mega και την ψηφιακή πλατφόρμα του.

Οι δε θεατρικές παραγωγές της Stages Network θα έχουν δυναμική προβολή- επικοινωνία από τις πολυμεσικές λειτουργίες της Alter Ego Media.

Επίσης είναι πιθανόν να ενδυναμωθεί και το περιεχόμενο του One Channel. Άλλωστε μεταξύ Mega και One υπάρχει ήδη δίαυλος συνεργασίας, μέσω Mega News.

