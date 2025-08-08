Απαγορευτικό απόπλου: Δεν αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά

Εικόνα ταλαιπωρίας κυριαρχεί στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί.

Οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06.45 για Κυκλάδες πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τη 1 το μεσημέρι , στον απόπλου και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε πάντως, ότι το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού.

Ενδεικτικά, όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤΝews Κώστας Στάμου, είκοσι λεπτά πριν από τις 7, άνθρωποι με βαλίτσες στο χέρι ζητούν πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ενημέρωση έπρεπε να έχει γίνει ήδη.

Προσπαθούν τώρα να επικοινωνήσουν με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενώ τα οχήματα πληθαίνουν πίσω από τους καταπέλτες των πλοίων.

Στο Αιγαίο η ένταση των ανέμων είναι πιθανό να φτάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή των βορείων Κυκλάδων και του Στενού Καφηρέα.

Διαβάστε επίσης

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Επίκεντρο το Αλιβέρι

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών