search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 07:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 06:55

Απαγορευτικό απόπλου: Δεν αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά

08.08.2025 06:55
peiraias talaipora new

Εικόνα ταλαιπωρίας κυριαρχεί στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί.

Οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06.45 για Κυκλάδες πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τη 1 το μεσημέρι , στον απόπλου και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε πάντως, ότι το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού.

Ενδεικτικά, όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤΝews Κώστας Στάμου, είκοσι λεπτά πριν από τις 7, άνθρωποι με βαλίτσες στο χέρι ζητούν πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ενημέρωση έπρεπε να έχει γίνει ήδη.

Προσπαθούν τώρα να επικοινωνήσουν με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενώ τα οχήματα πληθαίνουν πίσω από τους καταπέλτες των πλοίων.

Στο Αιγαίο η ένταση των ανέμων είναι πιθανό να φτάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή των βορείων Κυκλάδων και του Στενού Καφηρέα.

Διαβάστε επίσης

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Επίκεντρο το Αλιβέρι

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για το σχέδιο Νετανιάχου ο οποίος δηλώνει πως δεν θέλει να καταλάβει τη πόλη της Γάζας, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς – Έτοιμος να εισβάλει ο ισραηλινός στρατός

iera_esksetasi
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι Θεραπευτές του Φόβου

fotia-amaliada
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις περιφέρειες σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα – Σε δέκα υπάρχει πρόβλεψη για κατηγορία κινδύνου 4

LELA_KAI_LELA
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η Λέλα βγαίνει στον κήπο

pizzaskordo_xinocrema
CUCINA POVERA

Πίτσα με σκόρδο και ξινόκρεμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

fwtia_polutexeniouli_902_2
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη: Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο - Τρεις εστίες έκαιγαν ταυτόχρονα

nosokomeio-dramas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εφημερίες μέχρι… να σβήσει ο ήλιος: Αναισθησιολόγοι δουλεύουν 72 ώρες σερί – Η απειλή της διοίκησης και η αδιαφορία της 4ης ΥΠΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 07:00
idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για το σχέδιο Νετανιάχου ο οποίος δηλώνει πως δεν θέλει να καταλάβει τη πόλη της Γάζας, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς – Έτοιμος να εισβάλει ο ισραηλινός στρατός

iera_esksetasi
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι Θεραπευτές του Φόβου

fotia-amaliada
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις περιφέρειες σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα – Σε δέκα υπάρχει πρόβλεψη για κατηγορία κινδύνου 4

1 / 3