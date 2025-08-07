search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 21:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 20:32

Χανιά: Καραμπόλα τριών οχημάτων στον ΒΟΑΚ – Δύο τραυματίες, κυκλοφοριακό κομφούζιο (Photos)

07.08.2025 20:32
karabola voak xania – new

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ,  στα Χανιά, προκαλώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε οικογένεια τουριστών που κινείτο προς Χανιά, στην διασταύρωση των Μεγάλων Χωραφιών, εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που κινείτο στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, ενώ στην συνέχεια έπεσε πάνω σε ακόμα ένα όχημα που ακολουθούσε.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν δυο γυναίκες. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις δυο τραυματίες, οι οποίες είχαν τις αισθήσεις τους, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία ΒΟΑΚ για την διερεύνηση των αιτιών του τροχαίου και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι την απομάκρυνση και των τριών αυτοκινήτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλη ουρά από ακινητοποιημένα οχήματα ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο, τα οχήματα έφτασαν μέχρι τον κόμβο της Σούδας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας 

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 9 Μποφόρ στο Αιγαίο – Πού θα αγγίξει τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea styra ploio limani 11- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

EKTELESH_VADI
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πυρηνικός επιστήμονας ο άνδρας που εκτελέστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ – Έδωσε πληροφορίες στη Μοσάντ

spain_pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

tsipras 551- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίσημος ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας

Brigitte_Macron
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μακρόν: Διακοπές χωρίς τον σύζυγό της Εμμανουέλ – Βιώνει πένθος και περνά κρίση στον… γάμο της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 21:56
nea styra ploio limani 11- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

EKTELESH_VADI
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πυρηνικός επιστήμονας ο άνδρας που εκτελέστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ – Έδωσε πληροφορίες στη Μοσάντ

spain_pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

1 / 3