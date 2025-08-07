Χανιά: Καραμπόλα τριών οχημάτων στον ΒΟΑΚ – Δύο τραυματίες, κυκλοφοριακό κομφούζιο (Photos)

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, στα Χανιά, προκαλώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο.



Σύμφωνα με το flashnews.gr, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε οικογένεια τουριστών που κινείτο προς Χανιά, στην διασταύρωση των Μεγάλων Χωραφιών, εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που κινείτο στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, ενώ στην συνέχεια έπεσε πάνω σε ακόμα ένα όχημα που ακολουθούσε.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν δυο γυναίκες. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις δυο τραυματίες, οι οποίες είχαν τις αισθήσεις τους, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία ΒΟΑΚ για την διερεύνηση των αιτιών του τροχαίου και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι την απομάκρυνση και των τριών αυτοκινήτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλη ουρά από ακινητοποιημένα οχήματα ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο, τα οχήματα έφτασαν μέχρι τον κόμβο της Σούδας.

