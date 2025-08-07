search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 20:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 20:00

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 9 Μποφόρ στο Αιγαίο – Πού θα αγγίξει τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία

07.08.2025 20:00
PARALIA_ZESTH_AUGOUSTOS2
Eurokinissi

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή (8.08.2025) με ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σχετικά υψηλή σε όλη τη χώρα ενώ και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Στερέα. Πού θα έχει συννεφιά και τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Μωβ μέδουσες:  Κινούνται προς Κυκλάδες και Κορινθιακό – Δείτε live τον χάρτη με τις παραλίες

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από χείμαρρο σε… δρόμο και κόντεψε να πνιγεί – Την έσωσε άνδρας που βούτηξε στα νερά (Video)

Φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia tourkia 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας 

gallia fotia new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης

papua seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Fugro Gauss
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν υπήρξε εκδίωξη ή εκτροπή του πλοίου Fugro Gauss», λέει η Λευκωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 20:19
fotia tourkia 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας 

gallia fotia new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης

papua seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

1 / 3