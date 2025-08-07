search
07.08.2025 18:58

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από χείμαρρο σε… δρόμο και κόντεψε να πνιγεί – Την έσωσε άνδρας που βούτηξε στα νερά (Video)

Σε ποτάμι μετατράπηκε η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά την έντονη βροχόπτωση, που έπληξε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου την περιοχή. Μία γυναίκα παρασύρθηκε κυριολεκτικά από χείμαρρο στον δρόμο και να κινδυνέψει να χάσει τη ζωή της. Σώθηκε χάρη στην σωτήρια παρέμβαση ενός άνδρα που βγήκε από κατάστημα για να την βοηθήσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο κάθε φορά που βρέχει σχηματίζεται χείμαρρος.

Η ΕΡΤ δημοσίευσε και βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της γυναίκας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μαζί ήταν και η κόρη της, η οποία προσπάθησε να τη βοηθήσει.

«Ήταν ένα σοκ για εμένα, δεν ξέρω αν θα ζούσα»

Η γυναίκα περιέγραψε όσα βίωσε τονίζοντας ότι έπαθε σοκ. «Κακός υπολογισμός, γιατί ξέρω, κάνω ορειβασία, κακώς το έκανα. Φέρνω όλο στο μυαλό μου πώς ήταν, ήταν ένα σοκ για εμένα» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Δεν μπαίνουμε ποτέ στον χείμαρρο που έχει τόση ορμή με ένα πόδι. Μπήκα με το ένα πόδι, με αποτέλεσμα να με ρίξει κατευθείαν ανάσκελα και να με πάρει κατευθείαν το νερό. Δεν μπορούσα ούτε να γυρίσω ούτε να βάλω τα χέρια μου να πιαστώ».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η γυναίκα είπε πως το νερό ήταν λασπωμένο, και τόνισε: «Ευτυχώς, δεν υπήρχαν γυαλιά ή κάποιο σίδερο να καρφωθώ. Χτύπησα το πόδι μου μόνο, που μου έφυγε το παπούτσι. Δεν ξέρω αν θα ζούσα. Και δεν ξέρω αν πιο κάτω είχε κάτι για να χτυπήσω».

«Ασυναίσθητα, βούτηξα για να τη βγάλω, δεν ήταν ηρωικό»

Για καλή τύχη της γυναίκας ένας άνδρας βγήκε από ένα κατάστημα και κατάφερε να τη σώσει. «Ασυναίσθητα, βούτηξα για να τη βγάλω, δεν ήταν ηρωικό», είπε ο άνδρας που βοήθησε τη γυναίκα.

«Με το που βγήκα έξω, βλέπω φερτά υλικά, κάτι τραπέζια, κάτι καρέκλες και μία γυναίκα να σέρνεται στα νερά με μεγάλη ταχύτητα. Ασυναίσθητα, βούτηξα για να τη βγάλω, δεν ήταν ηρωικό, ούτε τίποτα. Σταμάτησε με τους αγκώνες, τα χέρια, το σώμα. Με το βάρος καθίσαμε κάτω, γόνατα, χέρια και σταμάτησε», ανέφερε από την πλευρά του άνδρας που βγήκε από κατάστημα και βοήθησε τη γυναίκα.

