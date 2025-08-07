search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 20:13
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 18:49

Φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική περιοχή στη Μελίταινα, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.

Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθεια να το προσεγγίσουν.

Στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 36 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δυο αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

