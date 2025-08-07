search
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 19:14

Μωβ μέδουσες:  Κινούνται προς Κυκλάδες και Κορινθιακό – Δείτε live τον χάρτη με τις παραλίες

07.08.2025 19:14
mov medousa 88- new

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές, αλλά και οι λουόμενοι για την επιστροφή των μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας αναφέρει ότι καταγραφές μωβ μεδουσών μέσα στον Ιούλιο άρχισαν στον νότιο Ευβοϊκό ενώ «βλέπουμε επεκτάσεις προς τις Κυκλάδες και τον Κορινθιακό». Τα καλά νέα είναι «πως ο Παγασητικός και οι Σποράδες είναι αρκετά καλύτερα από τον Ιούνιο».

Το Παρατηρητήριο δημοσίευσε και χάρτες με επιβεβαιωμένες καταγραφές μωβ μεδουσών τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Οι μαύρες κουκίδες στον χάρτη δείχνουν τις επιβεβαιωμένες καταγραφές του Ιουλίου. Η κόκκινη σκίαση απεικονίζει την εξάπλωσή τους: όσο πιο έντονη είναι η απόχρωση, τόσο πιο συχνή και σοβαρή είναι η παρουσία τους. Οι περιοχές με απαλό κόκκινο έχουν μεμονωμένα ή περιστασιακά περιστατικά, που αλλάζουν ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα.

Στον χάρτη που ακολουθεί, οι κουκίδες αλλάζουν μέγεθος ανάλογα με τον πληθυσμό που καταγράφηκε – όσο μεγαλύτερη η κουκίδα, τόσο περισσότερες μέδουσες:

Δείτε ΕΔΩ τον live χάρτη

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσσα

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.

