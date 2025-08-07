Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
