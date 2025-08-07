search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 20:19

Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας 

07.08.2025 20:19
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. 

