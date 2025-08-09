search
09.08.2025 09:59

Δασική πυρκαγιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας – 42 πυροσβέστες και 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

09.08.2025 09:59
aeroplano fotia 88- new
Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μονής Μπούρα, κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ρίχνοντας συνεχώς νερό για τον περιορισμό της φωτιάς.

