Δασική πυρκαγιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας – 42 πυροσβέστες και 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μονής Μπούρα, κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ρίχνοντας συνεχώς νερό για τον περιορισμό της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

