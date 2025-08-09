Δασική πυρκαγιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας – 42 πυροσβέστες και 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μονής Μπούρα, κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης.
Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ρίχνοντας συνεχώς νερό για τον περιορισμό της φωτιάς.
Διαβάστε επίσης:
Τι διαβάζουν οι Έλληνες: Λογοτεχνία, ιστορία και αστυνομικά στις πρώτες θέσεις – 11.312 τίτλοι το 2024
Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Σε ύφεση το μέτωπο – Αναζωπύρωση τα ξημερώματα στο Χελιδόνι, τραυματίστηκε 35χρονος κτηνοτρόφος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.