Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Ένταση δημιουργήθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στον Πειραιά, όταν επιβάτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι, εξαιτίας του χθεσινού απαγορευτικού απόπλου, ενημερώθηκαν πως δεν μπορούν να ταξιδέψουν ούτε σήμερα.

Περισσότεροι από 100 επιβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους εισιτήρια για το πλοίο των 6.45 της Παρσκευής με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων, μόλις ενημερώθηκαν πως δεν θα μπουν στο πλοίο, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους, συγκεντρώθηκαν στον καταπέλτη εμποδίζοντας τον απόπλου.

Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού που προσπάθησαν να μεταπείσουν τους εξαγριωμένους ταξιδιώτες να αποχωρήσουν προκειμένου το πλοίο να αναχωρήσει στην ώρα του.

Τα «αίματα» άναψαν. Μετά από μια ώρα διαπραγματεύσεων η ένταση εκτονώθηκε με τον κόσμο να αποχωρεί από τον καταπέλτη και το καράβι να αποπλέει για Κυκλάδες στις 07.45, με μια ώρα καθυστέρηση.

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες καταγγέλλουν ότι η ακτοπλοϊκή εταιρία, τόσο μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της όσο και με SMS, τους είχε ενημερώσει ότι θα επιβιβαστούν κανονικά στο πλοίο χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

Η οργή των ανθρώπων αυτών είναι τεράστια, καθώς έχουν κλείσει ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.

