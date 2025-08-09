search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 11:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 09:36

Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

09.08.2025 09:36
limeniko_peiraias

Ένταση δημιουργήθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στον Πειραιά, όταν επιβάτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι, εξαιτίας του χθεσινού απαγορευτικού απόπλου, ενημερώθηκαν πως δεν μπορούν να ταξιδέψουν ούτε σήμερα.

Περισσότεροι από 100 επιβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους εισιτήρια για το πλοίο των 6.45 της Παρσκευής με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων, μόλις ενημερώθηκαν πως δεν θα μπουν στο πλοίο, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους, συγκεντρώθηκαν στον καταπέλτη εμποδίζοντας τον απόπλου.

Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού που προσπάθησαν να μεταπείσουν τους εξαγριωμένους ταξιδιώτες να αποχωρήσουν προκειμένου το πλοίο να αναχωρήσει στην ώρα του.

Τα «αίματα» άναψαν. Μετά από μια ώρα διαπραγματεύσεων η ένταση εκτονώθηκε με τον κόσμο να αποχωρεί από τον καταπέλτη και το καράβι να αποπλέει για Κυκλάδες στις 07.45, με μια ώρα καθυστέρηση.

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες καταγγέλλουν ότι η ακτοπλοϊκή εταιρία, τόσο μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της όσο και με SMS, τους είχε ενημερώσει ότι θα επιβιβαστούν κανονικά στο πλοίο χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

Η οργή των ανθρώπων αυτών είναι τεράστια, καθώς έχουν κλείσει ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Σε ύφεση το μέτωπο – Αναζωπύρωση τα ξημερώματα στο Χελιδόνι, τραυματίστηκε 35χρονος κτηνοτρόφος

Φωτιά στην ανατολική Αττική: 11 εγκαυματίες μετέφερε το ΕΚΑΒ

Τέσσερις περιφέρειες σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα – Σε δέκα υπάρχει πρόβλεψη για κατηγορία κινδύνου 4

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prince_charles
LIFESTYLE

Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

adonis-georgiadis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Διαστρέβλωση και μισές αλήθειες»: Ανάρτηση Γεωργιάδη για την επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου

attiki-odos_2301_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

beer
ΕΛΛΑΔΑ

Μπύρα …τζατζίκι: Οι νομάδες ζυθοποιοί που έχουν τρελάνει τους φανατικούς της ζυθοποσίας – Οι 230 γεύσεις, οι μυστικές συνταγές και τα βραβεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

koutsoumpas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Αταλάντη ο Δημήτρης Κουτσούμπας για συναυλία με Δημήτρη Μπάση και Βίκυ Καρατζόγλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 11:37
prince_charles
LIFESTYLE

Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

adonis-georgiadis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Διαστρέβλωση και μισές αλήθειες»: Ανάρτηση Γεωργιάδη για την επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου

1 / 3