ΕΛΛΑΔΑ

09.08.2025 11:57

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

09.08.2025 11:57
flying cat 5

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.

Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

Μπύρα …τζατζίκι: Οι νομάδες ζυθοποιοί που έχουν τρελάνει τους φανατικούς της ζυθοποσίας – Οι 230 γεύσεις, οι μυστικές συνταγές και τα βραβεία

ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

nolan_tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς

kwstas_samaras_lena_samara
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έδινα τη ζωή μου για να μη συμβεί αυτό»: Το σπαρακτικό «αντίο» του Κώστα Σαμαρά στην αδελφή του Λένα

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

