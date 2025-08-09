search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 13:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 12:12

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Στάχτη έγιναν 10.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών

09.08.2025 12:12
fotia olympia

Περίπου δέκα χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών, αποθήκες με αγροτικά προϊόντα , στάβλους, ένα καμένο αγροτικό όχημα κι έναν πολίτη ελαφρά τραυματία, άφησε στο πέρασμά της η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο δημοτικό διαμέρισμα Χελιδόνια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι φλόγες λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήραν γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις και δημιούργησαν ένα πύρινο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων το οποίο όλη την νύχτα άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση.

Στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκε χθες το απόγευμα ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο οποίος και ανέλαβε ως επικεφαλής την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Ηράκλεια οι κάτοικοι έζησαν την νύχτα εφιαλτικές στιγμές καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό και άγγιξαν τα σπίτια . Με εντολή των αρμοδίων οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Αυτή την ώρα , δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα της Π.Υ. επιχειρούν στην περιοχή προσπαθώντας να περιορίσουν τις μικρές αναζωπυρώσεις στο χθεσινό πύρινο μέτωπο.

«Περάσαμε μια πολύ δύσκολη νύχτα αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Πάνω από 40 οχήματα της περιφερειακής ενότητας Ηλείας και άλλα από τους δίπλα δήμους , βοήθησαν του πυροσβέστες στην κατάσβεση και στον έλεγχο της φωτιάς. Είδα και από κοντά τον πολίτη που οι φλόγες τον έκαψαν στα χέρια , στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του από την φωτιά στο Χελιδόνι. Είναι ευτυχώς καλά και τα τραύματά του όχι σοβαρά. Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση στους πολίτες να είναι και σήμερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων.», ανέφερε στο Documentonews.gr ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης.

Στο μέτωπο της χθεσινής πυρκαγιάς στην περιοχή Ηράκλεια καταγράφηκε κι ένα πρωτοφανές περιστατικό καθώς πολίτης ευρισκόμενος σε απόγνωση και πανικό βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν την περιουσία του, πήρε ένα πυροσβεστικό όχημα της Π.Υ πέντε τόνων! και επιχείρησε να πάει μόνος του στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πύργου Ηλείας.

Διαβάστε επίσης:

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

nolan_tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς

kwstas_samaras_lena_samara
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έδινα τη ζωή μου για να μη συμβεί αυτό»: Το σπαρακτικό «αντίο» του Κώστα Σαμαρά στην αδελφή του Λένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 13:16
ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

nolan_tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

1 / 3