Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Στάχτη έγιναν 10.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών

Περίπου δέκα χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών, αποθήκες με αγροτικά προϊόντα , στάβλους, ένα καμένο αγροτικό όχημα κι έναν πολίτη ελαφρά τραυματία, άφησε στο πέρασμά της η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο δημοτικό διαμέρισμα Χελιδόνια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι φλόγες λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήραν γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις και δημιούργησαν ένα πύρινο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων το οποίο όλη την νύχτα άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση.

Στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκε χθες το απόγευμα ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο οποίος και ανέλαβε ως επικεφαλής την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Ηράκλεια οι κάτοικοι έζησαν την νύχτα εφιαλτικές στιγμές καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό και άγγιξαν τα σπίτια . Με εντολή των αρμοδίων οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Αυτή την ώρα , δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα της Π.Υ. επιχειρούν στην περιοχή προσπαθώντας να περιορίσουν τις μικρές αναζωπυρώσεις στο χθεσινό πύρινο μέτωπο.

«Περάσαμε μια πολύ δύσκολη νύχτα αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Πάνω από 40 οχήματα της περιφερειακής ενότητας Ηλείας και άλλα από τους δίπλα δήμους , βοήθησαν του πυροσβέστες στην κατάσβεση και στον έλεγχο της φωτιάς. Είδα και από κοντά τον πολίτη που οι φλόγες τον έκαψαν στα χέρια , στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του από την φωτιά στο Χελιδόνι. Είναι ευτυχώς καλά και τα τραύματά του όχι σοβαρά. Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση στους πολίτες να είναι και σήμερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων.», ανέφερε στο Documentonews.gr ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης.

Στο μέτωπο της χθεσινής πυρκαγιάς στην περιοχή Ηράκλεια καταγράφηκε κι ένα πρωτοφανές περιστατικό καθώς πολίτης ευρισκόμενος σε απόγνωση και πανικό βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν την περιουσία του, πήρε ένα πυροσβεστικό όχημα της Π.Υ πέντε τόνων! και επιχείρησε να πάει μόνος του στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πύργου Ηλείας.

Διαβάστε επίσης:

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων