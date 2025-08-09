search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 15:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 14:33

Φωτιές: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή για Αττική και Στερεά Ελλάδα – 4άρι για 10 περιφέρειες

09.08.2025 14:33
xartis

Παραμένει η κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5) την Κυριακή για τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Συστάσεις για προσοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές: Μετά τον Ασπρόπυργο, φωτιά και στον Κουβαρά Αττικής – 8 εναέρια στη «μάχη» με τις φλόγες και τον αέρα

Ανατολική Αττική: Στάχτη, καταστροφή και έναν νεκρό άφησε πίσω της η φωτιά (Video/Photos)

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
douka_ert
MEDIA

Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

fotia-preveza-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

egnatia odos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

zaxaraki-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη και Μαρινάκης ανακοίνωσαν πρόγραμμα που θα εκπαιδεύει τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα fake news

nea yorki pyrovolismoi
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες από τα πυρά του 17χρονου δράστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 15:14
douka_ert
MEDIA

Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

fotia-preveza-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

egnatia odos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

1 / 3