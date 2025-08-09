search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

09.08.2025 14:58
egnatia odos new

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε, το απόγευμα της Παρασκευής, ο 55χρονος κερκυραίος φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στην Εγνατία οδό, πριν τα διόδια στα Τύρια.

Η 38χρονη σύζυγός του, που επίσης επέβαινε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι απευθύνει έκκληση, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, για προσφορά αίματος για την 38χρονη Μαργαρίτα Σαμοϊλη που δίνει τη δική της μάχη.

Το σωματείο επαγγελματιών φωτογράφων Κέρκυρας με ανακοίνωση του εκφράζει την οδύνη του για το χαμό του Γιάννη Δημητρά, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια των μελών του προς την οικογένεια του 55χρονου.

Από τη Σχολή Κινηματογράφου πίσω στον τόπο καταγωγής του

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, και μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου “Ευγενία Χατζίκου”, στο τμήμα Διευθυντών φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.

Υπήρξε για 8 χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

