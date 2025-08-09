Όπου φύγει – φύγει οι Αθηναίοι: Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας, κορυφώνεται η έξοδος

Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς εκδρομείς εγκαταλείπουν και σήμερα την πρωτεύουσα με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενόψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και Μαλακάσας, όπου σημειώνονται ουρές και χαμηλές ταχύτητες. Η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα, με έντονες καθυστερήσεις καταγεγραμμένες:

–Από το Σκαραμαγκά έως τα Διόδια Ελευσίνας, τμηματικά, με σημεία έντονης συμφόρησης στο Δαφνί και τον κόμβο Χαϊδαρίου.

–Στην περιοχή Μακρυάμμος – Διόδια Ελευσίνας, όπου παρατηρείται πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες.

–Στην παραλιακή διαδρομή προς Νέα Πέραμο και Λουτρόπυργο, όπου η κυκλοφορία επίσης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Το ίδιο ισχύει και στα διόδια Μεγάρων, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, με τις ταχύτητες να μειώνονται σημαντικά.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Δυτική Αττική, Κινέτα και Πελοπόννησο συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προγραμματίσουν ενδεχομένως τις διαδρομές τους ώστε να αποφύγουν τις ώρες αιχμής.

