Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα – Στόχος η αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων

Μάχη με τις φλόγες για δεύτερο 24ωρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η κατάσταση σε Κερατέα και Παλαιά Φώκαια είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες. Ωστόσο, ένα νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή του Κουβαρά, με επίγεια και εναέρια μέσα να προσπαθούν να το περιορίσουν. Σε ύφεση είναι και η τεράστια πυρκαγιά στην Ηλεία, που απείλησε οικισμούς κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ υπό έλεγχο τέθηκαν τα μέτωπα σε Αρκαδία και Ασπρόπυργο.

To χρονικό

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Ανατολική Αττική. Οι άνεμοι δεν κόπασαν ούτε στιγμή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς και νέα μέτωπα. Τα ξημερώματα μέσω του 112 και οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Μαύρο Λιθάρι και Χάρβαλο ενημερώθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώθηκαν νέες εστίες και στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Βρέθηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, γκαζάκι υγραερίου και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα το παραλάβει το αντικείμενο. Για το θέμα αυτό υπάρχει πληροφορία για ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με οδηγό ένα καραφλό άτομο.

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων αλλά και οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα οδήγησαν να βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση. Οι ρίψεις συνεχίζονται και θα συνεχίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όσο χρειαστεί και οι επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν μαζί με εθελοντές που προσφέρουν σημαντική βοήθεια.

Πάρα πολλοί κάτοικοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας προσπαθούν για να σώσουν τις περιουσίες τους και να βοηθήσουν και κάποιους άλλους συνανθρώπους τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εχθές στις 2 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούσο Κερατέας. Λόγω των θυελλωδών ανέμων πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με απολογισμό έναν νεκρό ηλικίας 76 ετών, καθώς και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

Τα μέτωπα έχουν ανοίξει σε πολλά χιλιόμετρα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Στη μάχη ρίχτηκαν εκατοντάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντές. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 200 απεγκλωβισμούς πολιτών, ανάμεσά τους και ηλικιωμένοι σε γηροκομείο στην Ανάβυσσο.

Πυρκαγιά στον Αδριανό Λασιθίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αδριανού Λασιθίου, νοτίως της Νεάπολης, στην Κρήτη.

Η φωτιά είναι μεγάλη, καίει χορτολιβαδική – θαμνώδη έκταση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο βρίσκεται ήδη ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ έχουν κληθεί να συνδράμουν πυροσβέστες και μέσα και από τους υπόλοιπους νομούς του νησιού.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στην Ανατολική Αττική



Η περιοχή Χάρβαλο, όπου το πρωί ήχησε και το 112, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής.

Η εικόνα που κόβει κυριολεκτικά την ανάσα είναι τα εκατοντάδες στρέμματα καμένης γης. Ο πνεύμονας πρασίνου της Ανατολικής Αττικής κάηκε μέσα σε μία νύχτα.

Το έδαφος σε πολλά σημεία ακόμα καπνίζει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο αναζωπύρωσης. Ακόμα και μια σπίθα μπορεί να αποβεί μοιραία και να δημιουργήσει μία νέα επικίνδυνη εστία. Θέλουν λοιπόν να ανακόψουν αυτό το καταστροφικό έργο της φωτιάς.

Εκατοντάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, αεροσκάφη, ελικόπτερα, εθελοντές, πυροσβέστες, ακόμα και κάτοικοι που δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έδωσαν μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κατασχέσουν πλήρως τη φωτιά.

Αλλά και τώρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας παλεύουν με ότι μέσα έχουν προκειμένου να μην έχουμε μια νέα αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις βέβαια ενισχύθηκαν και με Ρουμάνους εθελοντές πυροσβέστες. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ελληνική Αστυνομία και ο στρατός, όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός.

Νωρίτερα είχαμε μία νέα αναζωπύρωση στην πλαγιά εδώ στο Χάρβαλο, που έκαιγε μικτή βλάστηση και τα εναέρια μέσα κατάφεραν άμεσα να ανακόψουν το καταστροφικό τους έργο με στοχευμένες και αποτελεσματικές ρίψεις νερού.

Το στοίχημα ήταν να περιοριστεί άμεσα και τα κατάφεραν, αλλιώς μπορεί πολύ γρήγορα να είχε ανησυχητικές διαστάσεις. Ζημιές υπέστησαν πολλά σπίτια. Στην περιοχή υπάρχουν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία προχωρούν με τα έργα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Η φωτιά άφησε πίσω της δεκάδες καμένες κολώνες ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα.

Στον Κουβαρά

Γύρω στη 1.30 σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική για την περιοχή του Κουβαρά. Ξέσπασε μία νέα εστία που σήμανε συναγερμό και ανησύχησε τις αρχές.

Αμέσως έπεσαν από πάνω πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο εναέριες όσο και επίγειες, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο προτού επεκταθεί, γιατί ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν και αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ στην γρήγορη επέκτασή τους.

Οι δυνάμεις μετακινήθηκαν και από άλλες περιοχές ούτως ώστε να βοηθήσουν να συνδράμουν. Συμμετείχαν και υδροφόρες των δήμων.

Η Τροχαία αμέσως πήρε τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να κλείσουν οι δρόμοι και να μπορέσουν να ενεργήσουν αδιάκοπα και χωρίς, χωρίς προβλήματα όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το μέτωπο Οριοθετήθηκε, αλλά πρόλαβε να κάψει χορτολιβαδικές εκτάσεις. Δεν απειλήθηκαν σπίτια, ωστόσο, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Βρίσκονται διαρκώς επί ποδός όλες οι δυνάμεις, τόσο από αέρος όσο και επί όσο και επίγεια.

Εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Κερατέας

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λαυρεωτικής αναφέρεται πως: «Η Ζ΄ Παιδική Κατασκήνωση στον Διόνυσο Κερατέας εκκενώθηκε προληπτικά, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Μερέντα Μαρκοπούλου. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του Δήμου στο ΚΑΠΗ Κερατέας, όπου παραμένουν απόλυτα ασφαλή και υπό την επίβλεψη υπευθύνων.

Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης και η Πολιτική Προστασία του Δήμου εφάρμοσαν βήμα-βήμα τη διαδικασία που έχει οριστεί, διασφαλίζοντας την ήρεμη και ασφαλή μετακίνηση όλων των παιδιών. Η αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων οφείλεται και στις δύο πρόσφατες ασκήσεις εκκένωσης, οι οποίες βοήθησαν προσωπικό και παιδιά να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι.

Η φωτιά έχει κατασβεστεί και αναμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ξεκινήσει η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στην κατασκήνωση».

Στην Πρέβεζα

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Επι τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής απο τα Ιωάννινα και τους γύρω Νομούς. Άμεση είναι η συνδρομή εναέριων μέσων προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και2 Ε/Π. συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βασίλης Σιώμος πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει περίπου 500 μ. κοντά στον οικισμό της Βρυσούλας, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι ισχυροί άνεμοι μεγάλωσαν το μέτωπο της φωτιάς. Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

Στις 6 τo απόγευμα του Σαββάτου το χωριό είχε κυκλωθεί από τέσσερα πύρινα μέτωπα. Πυροσβέστες, Πολιτική Προστασία και αστυνομία, δραστηριοποιούνται ο καθένας στον τομέα του.

Σύλληψη άντρα για τη φωτιά στα Μέγαρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ»

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στην Αρχαία Ολυμπία

Αναζωπυρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, πύρινο μέτωπο στο χωριό Χελιδόνι Ηλείας, λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια…» – Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

Φρίκη με 38χρονο Έλληνα που χειραγωγούσε ανήλικη στη Βουλγαρία ώστε να κακοποιεί σεξουαλικά την αδερφή της