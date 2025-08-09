Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια…» – Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εφιαλτική πρόβλεψη καιρού για μερικές περιοχές, κάνει μέσω ανάρτησης του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελισίου σε δυτική και βόρεια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.
Η ανάρτηση του:
«Γεια σας!
Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.
Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.
Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.
Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά. Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!».
