«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

Σκληρή απάντηση στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το ατύχημα στο ασανσέρ του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Γεννηματάς δίνει η εργαζόμενη που βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα και κατήγγειλε το περιστατικό, την ώρα που σύμφωνα με έγγραφο που ήρθε στο φως η διοικηση του Νοσοκομείου αρνήθηκε να της χορηγήσει άδεια που είχε αιτηθεί μέρες πριν το συμβάν.

Ο Υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι «η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του». Ανέφερε δε ότι «την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια».

Η εργαζόμενη χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την ανάρτηση Γεωργιάδη και απαντά γιατί όπως αναφέρει οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια.

«Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε ανελκυστήρα δημόσιου Νοσοκομείου, αλλά καθώς φαίνεται πλέον το έχετε συνηθίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι, προ οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, σπεύσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα λέγοντας οτι ο ανελκυστήρας λειτουργούσε άψογα, αφού διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και ότι βρίσκεται σε λειτουργία. Ευτυχώς οι φωτογραφίες του άδειου φρεατίου σας διαψεύδουν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Και μπορούν να γίνονται ανεκτά από τη διοίκηση του νοσοκομείου;» γράφει μεταξύ άλλων η Δέσποινα Τζιάκα.

Και προσθέτει:

«Η διαμαρτυρία μου κ. Υπουργέ δεν αφορά την διενέργεια ΕΔΕ, ούτε το γεγονός ότι έχασα τις διακοπές μου, που πράγματι είναι πολύτιμες. Αφορά την εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, όταν τόλμησα να καταγγείλω το περιστατικό. Οι αντιφάσεις του εγγράφου μη χορήγησης άδειας το αποδεικνύουν.

Ο εργασιακός εκφοβισμός δεν θα γίνει ανεκτός. Όχι όσο το ΕΣΥ, το οποίο υπηρετώ επί 23 έτη έχει μετατραπεί σε “ΕΓΩ”».

«Δεν θα σας ανταγωνιζόμουν στην απαράδεκτη ανάρτησή σας, αλλά οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια που διαστρέφετε κατά την προσφιλή σας τακτική.

Εργάζομαι τα τελευταία 23 χρόνια ως Τεχνολόγος Ακτινολογικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με αυταπάρνηση και μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον ασθενή. Στις 10 Αυγούστου 2025 μου δόθηκε εντολή να ανεβώ στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου για να διενεργήσω ακτινογραφία επί κλίνης σε ασθενή σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Και ενώ βρισκόμουν στον ανελκυστήρα με το βαρύ ακτινογραφικό μηχάνημα και έτοιμη να εξέλθω, συνέβη το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ο ανελκυστήρας να πέσει βίαια. Το ότι δεν πολτοποιήθηκα από το μηχάνημα οφείλεται στην άμεση αντίδραση μου και την βοήθεια ενός ατόμου, που από τύχη βρισκόταν στο σημείο.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε ανελκυστήρα δημόσιου Νοσοκομείου, αλλά καθώς φαίνεται πλέον το έχετε συνηθίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι, προ οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, σπεύσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα λέγοντας οτι ο ανελκυστήρας λειτουργούσε άψογα, αφού διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και ότι βρίσκεται σε λειτουργία. Ευτυχώς οι φωτογραφίες του άδειου φρεατίου σας διαψεύδουν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Και μπορούν να γίνονται ανεκτά από τη διοίκηση του νοσοκομείου;

Η διαμαρτυρία μου κ. Υπουργέ δεν αφορά την διενέργεια ΕΔΕ, ούτε το γεγονός ότι έχασα τις διακοπές μου, που πράγματι είναι πολύτιμες. Αφορά την εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, όταν τόλμησα να καταγγείλω το περιστατικό. Οι αντιφάσεις του εγγράφου μη χορήγησης άδειας το αποδεικνύουν.

Ο εργασιακός εκφοβισμός δεν θα γίνει ανεκτός. Όχι όσο το ΕΣΥ, το οποίο υπηρετώ επί 23 έτη έχει μετατραπεί σε «ΕΓΩ».

Με τιμή,

Δέσποινα Τζιάκα»

Της έκοψαν την άδεια!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η τεχνολόγος που βρισκόταν μέσα στον ανελκυστήρα είχε υποβάλει αίτημα για άδεια, στις 4 Αυγούστου, δηλαδή 6 ημέρες πριν το συμβάν, άδεια η οποία ωστόσο ανακληθηκε… «λόγω του συμβάντος με τον ανελκυστήρα».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» που δημοσιοποίησε το σχετικό έγγραφο: «μετά την καταγγελία μας το μεσημέρι της Κυριακής 10/8/25 – επώνυμα και ενυπόγραφα – και μετά την μήνυση της συναδέλφου κατά παντός υπευθύνου, μετά την άθλια απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη που καταγγέλλει τους συνδικαλιστές της Αριστεράς και την ίδια την τεχνολόγο του Ακτινολογικού -που παραλίγο να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί- σήμερα μαθαίνουμε ότι ενυπόγραφα αναστέλλεται η κανονική της άδεια τάχα για την προστασία των ασθενών αλλά και λόγω της ΕΔΕ που μόλις ξεκίνησε…»

