Εργαζόμενοι «Ευαγγελισμού» κατά Άδωνη: «Για γέλια και για κλάματα ο υπουργός Εμπορίου Υγείας – Κωμικοτραγική συμπεριφορά και μαύρη προπαγάνδα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσαν κατά του Άδωνη Γεωργιάδη οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», απαντώντας στους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας για την πτώση του ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», αλλά και τη μη λειτουργία του κλιματισμού στον «Ευαγγελισμό».

«Βρίσκουμε αξιοσημείωτη την κωμικοτραγική συμπεριφορά και τη μαύρη προπαγάνδα του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες για τα αλλεπάλληλα προβλήματα στα νοσοκομεία (που οφείλονται ξεκάθαρα στην πολιτική απαξίωσης κι εμπορευματοποίησης που ακολουθείται με ευλάβεια), σε “δολιοφθορές και ανυπόστατες καταγγελίες εκ των έσω”, τάχα δηλαδή από τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς που καταγγέλλουν και αντιπαλεύουν αυτή την καταστροφική για ασθενείς και υγειονομικούς πολιτική», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουν κι άλλα σοβαρά περιστατικά σε νοσοκομεία της χώρας: «Μόνο τους τελευταίους μήνες οι βλάβες σε ασανσέρ νοσοκομείων (πχ. Ερυθρός) και άλλες πχ διακοπές ρεύματος (σε μας συχνά-πυκνά), φωτιές με πιο πρόσφατες σε Νίκαια, Άγ. Αντρέα και μόλις προχτές στο Σωτηρία, πτώσεις σοβάδων, οροφών έως και ολόκληρων πλακών όπως στο ΚΑΤ, σε κλιματισμό κ.ά. έχουν γίνει καθημερινότητα. Παράλληλα, βέβαια απ’ ότι μαθαίνουμε έχει δώσει ήδη εντολές για “κυνηγητό” όσων το κατήγγειλαν».

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στη μη λειτουργία του κλιματισμού στον «Ευαγγελισμό», χαρακτηρίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη «ανεκδιήγητο» και «σύγχρονο Κλουζώ»: «Να θυμίσουμε ξανά ότι, στις αρχές του καλοκαιριού ο ανεκδιήγητος υπουργός και ο διοικητής του Ευαγγελισμού, οι σύγχρονοι “Κλουζώ”… διαπίστωναν και δήλωναν με ύφος 100 καρδιναλίων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (στα οποία πράγματι είναι ιδιαίτερα… δραστήριοι) και στα ΜΜΕ, ότι υπήρξε “δολιοφθορά εκ των έσω” στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου, προκειμένου να αποσείσουν τις ευθύνες τους που το είχαν αφήσει “στην τύχη του” σχεδόν ένα χρόνο. Μάλιστα, φρόντισαν να εξαγγείλουν κατεπείγουσα έρευνα από τις αρχές. ΒΕΒΑΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, “αγνοείται η τύχη” της έρευνας, η προπαγανδιστική βρωμοδουλειά και συκοφαντία τους εις βάρος των αγωνιζόμενων υγειονομικών έχει ήδη γίνει και παράλληλα, η βλάβη -παρά τις βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις περί επισκευής εντός 48 ωρών και την ανάλογη δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ- ακόμη παραμένει κι έτσι σιγοβράζουμε μαζί ασθενείς & υγειονομικοί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων:

«Για γέλια και για κλάματα…

Ο υπουργός εμπορίου της Υγείας βλέπει παντού “ανυπόστατες καταγγελίες” και “δολιοφθορές εκ των έσω”, αντί να δει τα χάλια στα οποία έχουν οδηγήσει τα νοσοκομεία με την πολιτική της απαξίωσης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας.

Εξακολουθούμε να βρίσκουμε αξιοσημείωτη την κωμικοτραγική συμπεριφορά και τη μαύρη προπαγάνδα του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες για τα αλλεπάλληλα προβλήματα στα νοσοκομεία (που οφείλονται ξεκάθαρα στην πολιτική απαξίωσης κι εμπορευματοποίησης που ακολουθείται με ευλάβεια), σε “δολιοφθορές και ανυπόστατες καταγγελίες εκ των έσω”, τάχα δηλαδή από τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς που καταγγέλλουν και αντιπαλεύουν αυτή την καταστροφική για ασθενείς και υγειονομικούς πολιτική.

Αυτή τη φορά η αφορμή ήταν η καταγγελία για βλάβη σε ασανσέρ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, για την οποία ήδη έχουν γίνει ανακοινώσεις. Ο υπουργός έσπευσε “να διαπιστώσει” ότι δεν υπήρχε καμία βλάβη (“μετά από έλεγχο της εταιρίας” όπως λέει κι όπως ακριβώς συνέβη και στον Ερυθρό, όλως τυχαίως) και οι “ψεύτικες” καταγγελίες διασπείρονται από συνδικαλιστές που τον αντιπολιτεύονται! ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ’ΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ! Λες και πρώτη φορά συμβαίνει τέτοιο περιστατικό, όταν μόνο τους τελευταίους μήνες οι βλάβες σε ασανσέρ νοσοκομείων (πχ. Ερυθρός) και άλλες πχ διακοπές ρεύματος (σε μας συχνά-πυκνά), φωτιές με πιο πρόσφατες σε Νίκαια, Άγ. Αντρέα και μόλις προχτές στο Σωτηρία, πτώσεις σοβάδων, οροφών έως και ολόκληρων πλακών όπως στο ΚΑΤ, σε κλιματισμό κ.ά. έχουν γίνει καθημερινότητα. Παράλληλα, βέβαια απ’ ότι μαθαίνουμε έχει δώσει ήδη εντολές για “κυνηγητό” όσων το κατήγγειλαν.

Να θυμίσουμε ξανά ότι, στις αρχές του καλοκαιριού ο ανεκδιήγητος υπουργός και ο διοικητής του Ευαγγελισμού, οι σύγχρονοι “Κλουζώ”… διαπίστωναν και δήλωναν με ύφος 100 καρδιναλίων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (στα οποία πράγματι είναι ιδιαίτερα… δραστήριοι) και στα ΜΜΕ, ότι υπήρξε “δολιοφθορά εκ των έσω” στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου, προκειμένου να αποσείσουν τις ευθύνες τους που το είχαν αφήσει “στην τύχη του” σχεδόν ένα χρόνο. Μάλιστα, φρόντισαν να εξαγγείλουν κατεπείγουσα έρευνα από τις αρχές. ΒΕΒΑΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, “αγνοείται η τύχη” της έρευνας, η προπαγανδιστική βρωμοδουλειά και συκοφαντία τους εις βάρος των αγωνιζόμενων υγειονομικών έχει ήδη γίνει και παράλληλα, η βλάβη -παρά τις βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις περί επισκευής εντός 48 ωρών και την ανάλογη δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ- ακόμη παραμένει κι έτσι σιγοβράζουμε μαζί ασθενείς & υγειονομικοί.

ΕΜΕΙΣ θα σχολιάσουμε για μία ακόμη φορά ότι, η αιτία των προβλημάτων στη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου “εμπορίου της υγείας” με την οποία από τη μία, μεθοδευμένα αποδυναμώνει και απαξιώνει κάθε δημόσια δομή υγείας & πρόνοιας ενώ ταυτόχρονα προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των ομίλων εμπορίου της υγείας, των εταιρειών και των εργολάβων εις βάρος ασθενών και υγειονομικών. Και θα τονίσουμε ότι μόνο ο συλλογικός μας αγώνας θα το(υς) ανατρέψει!

Αύγουστος 2025».

