Innotox: «Kάν’ το μόνος σου» – Ανησυχία για το φθηνό Botox, που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο, 41 κρούσματα αλλαντίασης

Αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα ενός φαρμάκου που ονομάζεται Innotox και το οποίο πωλείται παράνομα στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε αντίθεση με το Botox, που κυκλοφορεί σε μορφή σκόνης και πρέπει να ανασυσταθεί πριν χρησιμοποιηθεί σε ένεση, το Innotox (γνωστό ως φθηνό botox) είναι έτοιμο προς χρήση σε υγρή μορφή – γεγονός που το καθιστά πιο εύκολο στη χορήγηση από μη επαγγελματίες αλλά και πιο επικίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Guardian, προϊόντα όπως το Botox και το Innotox περιέχουν τοξίνη αλλαντίασης τύπου Α, η οποία μπλοκάρει τα νευρικά σήματα και εμποδίζει τη σύσπαση των μυών. Ενώ η τοξίνη αλλαντίασης είναι φάρμακο που χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Innotox μπορεί να αγοραστεί εύκολα στο διαδίκτυο χωρίς συνταγή, εν μέσω μακροχρόνιων ανησυχιών για ανεκπαίδευτους και μη ρυθμιζόμενους παρόχους, καθώς και για μη αδειοδοτημένα ή παραποιημένα προϊόντα.

Οι ειδικοί λένε ότι το Innotox δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αντίθεση με ορισμένα άλλα υγρά ενέσιμα τύπου Botox, και επομένως η ποιότητα και η ασφάλειά του δεν έχουν αξιολογηθεί.

Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει 41 κρούσματα αλλαντίασης που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένες ενέσεις.

Η Aenone Harper-Machin, σύμβουλος πλαστικός χειρουργός και εκπρόσωπος της Βρετανικής Ένωσης Πλαστικών, Επανορθωτικών και Αισθητικών Χειρουργών (BAPRAS), δήλωσε ότι η διαδικτυακή διαθεσιμότητα του Innotox είναι τρομακτική και απαράδεκτη, και προειδοποίησε ενάντια στις ενέσεις «κάν’ το μόνος σου».

«Οι άνθρωποι μπορεί να προκαλέσουν στον εαυτό τους πτώση βλεφάρου και διάφορες περίεργες ασυμμετρίες αν το εγχύσουν σε λάθος σημείο, πολύ βαθιά ή πολύ επιφανειακά. Μπορεί να το εγχύσουν σε αιμοφόρο αγγείο και να προκαλέσουν αλλαντίαση», είπε.

Η Harper-Machin δήλωσε ότι έχει κάνει ενέσεις τύπου Botox, αλλά δεν θα τις έκανε μόνη της. «Δεν θα το έκανα ποτέ παρά μόνο από έναν σύμβουλο πλαστικό χειρουργό που γνωρίζει σε βάθος την ανατομία του προσώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ενέσεις Botox έχουν γίνει ρουτίνα για πολλούς ανθρώπους. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι περίπου 900.000 τέτοιες ενέσεις γίνονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το υψηλό κόστος και η ανάγκη για τακτική επανάληψη της θεραπείας

Παρά το γεγονός ότι είναι πλέον διαθέσιμες σε κλινικές της λιανικής, το υψηλό τους κόστος και η ανάγκη για τακτική επανάληψη της θεραπείας έχουν ενισχύσει την επιθυμία για φθηνότερες εναλλακτικές.

Η Υπηρεσία Ρύθμισης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) αναφέρει ότι είναι παράνομη η πώληση μη εγκεκριμένων φαρμάκων, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά μπορούν να χορηγηθούν υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Η Nora Nugent, πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών (BAAPS), δήλωσε: «Αν και σπάνια, η BAAPS έχει ενημερωθεί για μεμονωμένα αλλά ανησυχητικά περιστατικά σοβαρών επιπλοκών μετά από αυτοχορήγηση τοξίνης αλλαντίασης και προϊόντων δερματικών fillers. Αυτά περιλαμβάνουν λοιμώξεις, βλάβες ιστών και, σε ακραίες περιπτώσεις, την ανάγκη για πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Γνωρίζουμε περιστατικά που έχουν οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη ιστών και απώλεια ιστών, απαιτώντας πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και αφήνοντας μόνιμες ουλές».

Η Sophie Cooper, διευθύνουσα σύμβουλος της Harley Street Skin Clinic, εξήγησε: «Δημιουργοί περιεχομένου στο TikTok έχουν μοιραστεί τα αποτελέσματα από αυτοχορήγηση Innotox, ενθαρρύνοντας τους θεατές να τους μιμηθούν. Το Innotox έχει αναφερθεί ότι διαθέτει απλούστερη διαδικασία ένεσης, δρα πιο γρήγορα, διαρκεί περισσότερο και είναι φθηνότερο. Στην πραγματικότητα, η αυτοχορήγηση του Innotox ως εναλλακτική του Botox κρύβει πολλούς κινδύνους».

Ο Tom Albright, διευθύνων σύμβουλος της Luvantas, θυγατρικής της Medytox, που παράγει το Innotox, είπε ότι η εταιρεία ενημερώθηκε τον Ιούνιο για τη μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή του Innotox στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και ενημέρωσε τη διοίκηση της Medytox για την κατάσταση.

«Η Medytox έχει ξεκινήσει έρευνα για το θέμα και έχει προσλάβει ειδικούς για να βοηθήσουν στο κλείσιμο των πηγών εισαγωγής», δήλωσε. «Η ασφάλεια των ασθενών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Προειδοποιούμε έντονα τους επαγγελματίες υγείας και τους καταναλωτές να μην αγοράζουν μη εγκεκριμένες ή παραπλανητικά παρουσιασμένες τοξίνες αλλαντίασης από μη εξουσιοδοτημένα κανάλια. Τα προϊόντα που διανέμονται εκτός των επίσημων αλυσίδων εφοδιασμού ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή αποθήκευσης».

«Οι τοξίνες αλλαντίασης πρέπει να χορηγούνται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας σε ιατρικά κατάλληλο περιβάλλον. Η χορήγηση απαιτεί σε βάθος γνώση της ανατομίας του προσώπου και των αρχών της αισθητικής, κάτι που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από καταναλωτές ή σε μη ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Το καλοκαιρινό φρούτο που «προστατεύει» την καρδιά και βελτιώνει την υγεία του εντέρου

Διαβήτης: Πώς να φτιάχνεις τις πατάτες ώστε να μειώσεις τον κίνδυνο

Άνοια: Οι τροφές που «θωρακίζουν» τον εγκέφαλο