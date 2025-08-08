Το καλοκαιρινό φρούτο που «προστατεύει» την καρδιά και βελτιώνει την υγεία του εντέρου

Νέο άρθρο στο περιοδικό Journal of Agriculture and Food Chemistry διερευνά την έννοια της «υπερτροφής» και υποστηρίζει ότι το σταφύλι θα έπρεπε να έχει εξέχουσα θέση στην οικογένεια των superfoods.

Ο συγγραφέας, κορυφαίος ερευνητής της ρεσβερατρόλης και του καρκίνου, John M. Pezzuto, Κοσμήτορας του Κολλεγίου Φαρμακευτικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Western New England, παρουσιάζει μια σειρά από στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψή του σε αυτό το ζήτημα.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, ο όρος «υπερτροφή» είναι μια κοινή λέξη χωρίς επίσημο ορισμό ή καθιερωμένα κριτήρια. Οι κυρίαρχες υπερτροφές αποτελούν συνήθως μέρος της Μεσογειακής Διατροφής και γενικά πλούσιες σε φυσικές φυτικές ενώσεις που είναι ευεργετικές για την υγεία ενός ατόμου.

Ο Pezzuto ασχολείται λεπτομερώς με το ευρύτερο θέμα των υπερτροφών και στη συνέχεια παρουσιάζει την επιστημονική επιχειρηματολογία για τα σταφύλια, σημειώνοντας ότι το φρέσκο σταφύλι υποτιμάται σε αυτόν τον τομέα και συχνά δεν περιλαμβάνονται σε άλλες παρόμοιες τροφές, όπως τα μούρα.

Τα σταφύλια αποτελούν φυσική πηγή πάνω από 1.600 ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων αντιοξειδωτικών και άλλων πολυφαινολών όπως φλαβονοειδή, ανθοκυανιδίνες, κατεχίνες, φαινολικά οξέα, ρεσβερατρόλη και άλλα. Οι πολυφαινόλες αποδίδονται στα οφέλη των σταφυλιών για την υγεία, μέσω της αντιοξειδωτικής τους δράσης και της επίδρασης στις κυτταρικές διεργασίες. Είναι ολόκληρο το σταφύλι και η μοναδική μήτρα αυτών των ενώσεων που περιέχει που δημιουργεί τις βιολογικές επιδράσεις, όχι ένα μόνο συστατικό.

Πάνω από εξήντα μελέτες με αξιολόγηση από ομοτίμους έχουν δημοσιευτεί στην επιστημονική βιβλιογραφία για τα σταφύλια και την υγεία.

Ο ρόλος των σταφυλιών στην καρδιαγγειακή υγεία είναι καλά εδραιωμένος, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των αιμοφόρων αγγείων και της υγιούς κυκλοφορίας, καθώς και της ρύθμισης των επιπέδων χοληστερόλης.

Κλινικές δοκιμές δείχνουν επίσης ότι τα σταφύλια υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου (βοηθούν στη διατήρηση υγιούς μεταβολισμού του εγκεφάλου και ευεργετικές επιδράσεις στη γνωστική λειτουργία), την υγεία του δέρματος (ενισχυμένη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη βλάβη του DNA στα κύτταρα του δέρματος), την υγεία του εντέρου (ρύθμιση του μικροβιώματος του εντέρου και αύξηση της ποικιλομορφίας στο έντερο) και την υγεία των ματιών (επίδραση στον αμφιβληστροειδή μέσω αύξησης της οπτικής πυκνότητας της χρωστικής της ωχράς κηλίδας).

Τέλος, στον τομέα της διατροφογενωμικής – της μελέτης των τροφίμων σχετικά με την γονιδιακή έκφραση στο σώμα – η κατανάλωση σταφυλιών έχει αποδειχθεί ότι μεταβάλλει θετικά την γονιδιακή έκφραση σε σχετικά συστήματα του σώματος.

Σύμφωνα με τον Pezzuto, αυτές οι δραστηριότητες σε γενετικό επίπεδο είναι πιθανώς και η κινητήρια δύναμη πίσω από τα οφέλη των σταφυλιών για την υγεία.

Πηγή: iatropedia

