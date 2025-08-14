search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.08.2025 11:08

Παφίλης: Τηλεφωνική παρέμβαση σε Χρυσοχοϊδη για τις αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι του Πειραιά

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη σήμερα το πρωί ο  Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, εξέφρασε διαμαρτυρία του κόμματος για τις «πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις καταστολής στο λιμάνι του Πειραιά».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εξέφρασε την δυσφορία του στον υπουργό για το γεγονός ότι «αστυνομικές δυνάμεις από τα ξημερώματα έχουν ζώσει το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εμποδίσουν τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς, με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μεταφέρει ισραηλινούς στρατιώτες στον Πειραιά».

