ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:31
15.08.2025 17:27

Μαρία Καρυστιανού: «Η Παναγία να δυναμώνει τον δύσκολο αγώνα μας για Φως, Αλήθεια και Δικαιοσύνη» – Η ανάρτησή της για τον Δεκαπενταύγουστο

15.08.2025 17:27
Με ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού στέλνει τις ευχές της για την γιορτή της Παναγίας ζητώντας παράλληλα τη βοήθειά της για να «ενισχύει τον λαό μας που δοκιμάζεται σκληρά σε τόσα μέτωπα, για τόσα πολλά χρόνια».

Η κα Καρυστιανού δεν παραλείπει να αναφερθεί στους 57 νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών, λέγοντας, «Ο νους μας και σήμερα είναι εκεί ψηλά, στα παιδιά μας… Η θέση τους ήταν εδώ, μαζί μας, μα έφυγαν τόσο πρόωρα, τόσο άδικα….» ενώ προσθέτει πως «Αξίζουμε μια Ελλάδα που δεν θα σκοτώνει τα παιδιά της. Αξίζουμε καλύτερες μέρες. Και θα έρθουν!».

Επίσης στέλνει τις ευχαριστίες της για τις ευχές και τη στήριξη του κόσμου.

Η ανάρτησή της

Χρόνια Πολλά για την ευλογημένη μέρα!

Η Παναγία να δυναμώνει τον δύσκολο αγώνα μας για Φως, Αλήθεια και Δικαιοσύνη.

Να ενισχύει τον λαό μας που δοκιμάζεται σκληρά σε τόσα μέτωπα, για τόσα πολλά χρόνια.

Ο νους μας και σήμερα είναι εκεί ψηλά, στα παιδιά μας…

Η θέση τους ήταν εδώ, μαζί μας, μα έφυγαν τόσο πρόωρα, τόσο άδικα….

Αξίζουμε μια Ελλάδα που δεν θα σκοτώνει τα παιδιά της.

Αξίζουμε καλύτερες μέρες.

Και θα έρθουν!

Αξίζουν Φως και Οξυγόνο οι ζωές μας και των αγαπημένων μας!

Και θα τα αποκτήσουμε!

Αρκεί να αγωνιστούμε.

Γεμάτοι πίστη και ελπίδα.

Ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά!!

Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλες και όλους.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη!!!

