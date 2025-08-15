search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 16:50

Ηλεία: «Πιάστηκε στα πράσα» ενώ αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από σπίτι

15.08.2025 16:50
MHXANH_ASTUNOMIA
Eurokinissi

Συνελήφθη σε περιοχή της Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ενημέρωση για διάρρηξη και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω εντός οικίας τον κατηγορούμενο, ο οποίος είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια Αμερικής. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν όλα τα κλοπιμαία και τα απέδωσαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε οικίες, που διαπράχθηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην ίδια περιοχή, κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος αφαίρεσε 220 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Παράλληλα, κατασχέθηκε και μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος κατά την διάπραξη των κλοπών.

Διαβάστ επίσης:

Ναυπακτία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Το δίκυκλο του συγκρούτηκε με αγροτικό

Φωτιά σε δάσος στην Πελεή Αργολίδας – Σηκώθηκαν 8 εναέρια

Hellenic Train: Καθυστέρηση 93 λεπτών στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω τεχνικών προβλημάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

fotia_pyrosvestiki_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

pierrakakis_2703_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:53
russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

1 / 3