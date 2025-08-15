Ηλεία: «Πιάστηκε στα πράσα» ενώ αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από σπίτι

Συνελήφθη σε περιοχή της Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ενημέρωση για διάρρηξη και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω εντός οικίας τον κατηγορούμενο, ο οποίος είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια Αμερικής. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν όλα τα κλοπιμαία και τα απέδωσαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε οικίες, που διαπράχθηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην ίδια περιοχή, κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος αφαίρεσε 220 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Παράλληλα, κατασχέθηκε και μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος κατά την διάπραξη των κλοπών.

