ΕΛΛΑΔΑ

15.08.2025 16:24

Ναυπακτία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Το δίκυκλο του συγκρούτηκε με αγροτικό

15.08.2025 16:24
EKAB NEW

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ναυπακτία εχθές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 27χρονος.

Όπως αναφέρει το agrinionews, το απόγευμα της Πέμπτης στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας ένα αγροτικό συγκρούστηκε με δίκυκλο, οδηγός του οποίου ήταν ο 27χρονος.

O νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργείται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: «Χρόνια πολλά πρώτα στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές»

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Αλάσκα και ο Πούτιν κάνει… επισκέψεις (Video)

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Σάββατο

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Κυβερνητική Εξωτερική Πολιτική: Αν δεν γονάτιζε η καμήλα, δεν θα τη φορτώνανε

MHXANH_ASTUNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Πιάστηκε στα πράσα» ενώ αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από σπίτι

