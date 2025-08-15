Ναυπακτία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Το δίκυκλο του συγκρούτηκε με αγροτικό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ναυπακτία εχθές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 27χρονος.

Όπως αναφέρει το agrinionews, το απόγευμα της Πέμπτης στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας ένα αγροτικό συγκρούστηκε με δίκυκλο, οδηγός του οποίου ήταν ο 27χρονος.

O νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργείται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε δάσος στην Πελεή Αργολίδας – Σηκώθηκαν 8 εναέρια

Hellenic Train: Καθυστέρηση 93 λεπτών στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω τεχνικών προβλημάτων

Συνελήφθη 20χρονος για μπαλωθιές στην Κρήτη – Κατασχέθηκαν 2 όπλα και 80 φυσίγγια