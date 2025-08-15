Φωτιά σε δάσος στην Πελεή Αργολίδας – Σηκώθηκαν 8 εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/8) σε δάσος στην Πελεή Αργολίδας.
Στην περιοχή επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
