Συνελήφθη 20χρονος για μπαλωθιές στην Κρήτη – Κατασχέθηκαν 2 όπλα και 80 φυσίγγια

Στη σύλληψη ενός 20χρονου για μπαλωθιές και κατοχή όπλων προχώρησε η Αστυνομία στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 20χρονος κατηγορείται για τη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών από το σπίτι του το πρωί της Πέμπτης (14/8) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου κατά την αστυνομική ανακοίνωση βρέθηκαν και κατασχεθήκαν «δύο όπλα, 80 φυσίγγια και πέντε κάλυκες».

Η σύλληψη έγινε χθες (14/8) από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του τμήματος ‘Αμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

