Έρημη πόλη η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο (photos)

Έρημη πόλη ήταν η Αθήνα το πρωί του Δεκαπενταύγουστου. Οι κεντρικοί δρόμοι ήταν άδειοι με ελάχιστους πεζούς, κυρίως τουρίστες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην… ήσυχη πρωτεύουσα.

Η πλειοψηφία έξαλλου έχει εγκαταλείψει το κλεινόν άστυ καθώς οι Αθηναίοι είτε επιχείρησαν μια κοντινή απόδραση εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο, είτε είναι από τους τυχερούς που απολαμβάνουν τη θερινή τους άδεια σε κάποιον τουριστικό προορισμό ή τον τόπο καταγωγής τους.

Υπάρχουν κι εκείνοι βέβαια που δυστυχώς για οικονομικούς λόγους ή εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων έχουν παραμείνει στην πόλη, αλλά επέλεξαν να βρίσκονται στο σπίτι τους αποφεύγοντας το κέντρο.

Τέλος υπάρχουν κι αυτοί που ελέω… αργίας προτίμησαν μία από τις παραλίες της Αττικής.

Έτσι λοιπόν, το συνήθως πολύβουο, με φασαρία, μποτιλιάρισμα και έντονους ρυθμούς κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής παρουσίαζε αυτήν την (απολαυστική) εικόνα:

Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη.

φωτογραφίες: Eurokinissi

Διαβάστε επίσης:

«Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά» -Τι υποστήριξε ο 19χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στα Συχαινά

Σύρος: Θαλάσσια ανεμώνη τσίμπησε λουόμενους – Ένα παιδί στο νοσοκομείο

Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες και Θήρα