ΕΛΛΑΔΑ

15.08.2025 10:02

Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες και Θήρα

15.08.2025 10:02
Επιχειρήσεις διασώσεων μεταναστών είχαμε τις τελευταίες ώρες σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και των Κυκλάδων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου,φορτηγό πλοίο σημαίας Πορτογαλίας εντόπισε 35 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, οι οποίοι στη συνέχεια περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλών Λιμένων εντόπισε σε παραλία της περιοχής 29 αλλοδαπούς (23 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικους), οι οποίοι σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά που έφταναν τις 4.800 λίρες Σουδάν ή τις 15.000 λίρες Λιβύης για τη μεταφορά τους.

Κατά την προανάκριση, οι υπόλοιποι αναγνώρισαν ως διακινητή έναν 28χρονο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνοα.

Η λέμβος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.

Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Θήρας, περίπου 55 μετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πλωτό του Λιμενικού και δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, που παρείχε συνδρομή.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με πλωτό σκάφος στο λιμάνι του Ηρακλείου.

